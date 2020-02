रेल्वे स्थानकात आता मोबाईल चार्जिंगसाठी किऑस्क 

पुणे - रेल्वे स्थानकाच्या आवारात आणि प्लॅटफॉर्मवर मोबाईल फोन चार्जिंगसाठी "किऑस्क' लावण्यात आले असून, 10 रुपये प्रतितास या दराने प्रवाशांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. मध्य रेल्वेमध्ये पुणे विभागात पुण्यात पहिल्यांदाच असे "किऑस्क' लावले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे रेल्वे स्थानकावर रोज सुमारे दोन लाख प्रवाशांची ये-जा होते, तर 180 रेल्वे गाड्यांची वाहतूक होते, तर लोणावळा- पुणे मार्गावर लोकलच्याही सुमारे 40 फेऱ्या होतात. रेल्वे स्थानकावर मोबाईल फोन चार्ज करण्यासाठी रेल्वेने 10 किऑस्क लावले आहेत. एका किऑस्कमध्ये एका वेळी 24 फोन चार्ज होऊ शकतील. त्यासाठी नागरिकांनी दहा रुपये त्या किऑस्कमध्ये दिल्यावर त्यांना प्रिंटेड स्लिप मिळेल. त्यावरील बारकोडचा वापर करून त्यांना मोबाईल फोन चार्जिंगसाठी आतमधील लॉकरमध्ये ठेवता येईल. त्यामुळे मोबाईल चार्ज होताना त्यावर नागरिकांना बोलता येणार नाही. प्रिंटेड स्लिपवरील बारकोडचा वापर करूनच नागरिकांना लॉकर पुन्हा उघडता येईल, अशी माहिती पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी दिली. पुढच्या टप्प्यात कोल्हापूर, मिरज, शिवाजीनगर, पिंपरी- चिंचवड आदी स्थानकांवर मोबाईल चार्जिंग किऑस्क लावण्यात येईल. या किऑस्कच्या देखरेखीसाठी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आला आहे. सुरुवातीच्या काळात त्या कर्मचाऱ्यामार्फत प्रवाशांना त्यांचा मोबाईल चार्ज करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

