वन्यजीवरक्षक सन्मान सोहळा
‘किरकसाल संवर्धन’चा अहवाल लवकरच
माणदेशातील माळरान परिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण; सोमवारी वन्यजीवरक्षक सोहळा
फिरोज तांबोळी : सकाळ वृत्तसेवा
गोंदवले, ता. १७ : माणदेशातील माळरान परिसंस्थेच्या जतनासाठी राबविण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण ‘किरकसाल संवर्धन प्रकल्पा’चा अंतिम अहवाल व ‘वन्यजीवरक्षक’ सन्मान सोहळा येत्या सोमवारी (ता. २३) संध्याकाळी सहा वाजता किरकसाल (ता. माण) येथे होणार आहे. हा उपक्रम माळरान संवर्धनातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ही भारतातील आघाडीची निसर्ग व वन्यजीव संवर्धन संस्था असून, त्यांच्या संवर्धन उत्प्रेरक कार्यक्रमांतर्गत २०२३- २५ या काळात किरकसाल संवर्धन प्रकल्प राबविण्यात आला. दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेली माळरान परिसंस्था जैवविविधतेने किती समृद्ध आहे, हे या प्रकल्पाने शास्त्रीय पुराव्यांसह सिद्ध केले आहे. भारत सरकारचे वन महानिरीक्षक (वन्यजीव) डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन यांनी या अंतिम अहवालाला प्रस्तावना दिली आहे. भारताच्या संवर्धनाचे भविष्य केवळ संरक्षित क्षेत्रांपुरते मर्यादित नसून मानवी वस्ती असलेल्या भूप्रदेशांमध्ये जैवविविधतेचे सहअस्तित्व जपण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात किरकसालसारखी माळरान परिसंस्था ही भारतीय लांडगा व खोकड यांसारख्या संवेदनशील प्रजातींसाठी महत्त्वपूर्ण अधिवास आहे. समुदाय-नेतृत्वाखालील ‘किरकसाल संवर्धन मॉडेल’ हे विज्ञान आणि स्थानिक ज्ञान यांचा आदर्श संगम असून, धोरणकर्त्यांसाठी हा अहवाल एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरेल, असा विश्वास डॉ. बेन यांनी यामध्ये व्यक्त केला आहे.
येत्या सोमवारी (ता. २३) सायंकाळी सहा वाजता किरकसाल येथील श्रीनाथ मंदिरात हा अहवाल प्रकाशन सोहळा होणार आहे. यासाठी माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, तसेच सातारा वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचारी देखील उपस्थित राहणार आहेत.
६०६ हून अधिक प्रजातींचे दस्ताऐवजीकरण
या प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात किरकसाल परिसरात तब्बल ६०६ हून अधिक वनस्पती व प्राणी प्रजातींची नोंद झाली आहे. यामध्ये सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, कीटक आणि दुर्मिळ स्थानिक वनस्पतींचा समावेश आहे. विशेषतः भारतीय लांडगा, कोल्हा आणि खोकड यांच्या अधिवासावर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेले धोके आणि संवर्धनाची पुढील दिशा यांचा सविस्तर आढावा यामध्ये घेण्यात आला आहे.
शिकारी ते ‘वन्यजीवरक्षक’ एक बदल
या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे यश म्हणजे स्थानिक समुदायाचे मन परिवर्तन. सातत्यपूर्ण संवाद आणि जनजागृतीमुळे, एकेकाळी शिकारीशी संबंधित असलेले काही स्थानिक ग्रामस्थ आज वन्यजीव संरक्षणासाठी पुढाकार घेत आहेत. या नागरिकांनी वन्यजीव सर्वेक्षण, निसर्ग छायाचित्रण आणि अवैध शिकारी रोखण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. या योगदानाची दखल घेत त्यांचा ‘वन्यजीवरक्षक’ म्हणून विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे.
संशोधन व लोकसहभागाचा संगम
स्थानिक ज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन आणि लोकसहभाग यांचे उत्कृष्ट एकत्रीकरण असलेले ‘किरकसाल संवर्धन मॉडेल’ हे सहअस्तित्वाचा नवा दृष्टिकोन देण्यात यशस्वी झाले आहे. माळरान ही केवळ पडीक जमीन नसून ती ग्रामीण उपजीविका आणि पर्यावरणाचा कणा आहे. हा अहवाल प्रकाशन सोहळा म्हणजे माणदेशातील माळरान संवर्धनाच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.
