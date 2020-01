पुणे : नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे वंशज कोण? 

खडकवासला : शिवकाळातील नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावरील आधारित 'तान्हाजी' चित्रपट दोन दिवसांत प्रदर्शित होत आहे. नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे वंशज आता कोण आहेत ते काय करतात, त्यांचे वास्तव्य कोठे आहे. याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे आता याबाबतची माहिती दिली जात आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे थेट बारावे वंशज कै.शिवराज बाळकृष्ण मालुसरे यांच्या पत्नी डॉ.शीतल मालुसरे व त्यांचे पुत्र रायबा हे सध्या रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे वास्तव्याला आहेत. डॉ.शीतल मालुसरे महाड येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. तर मुलगा पुण्यात शिक्षण घेत आहे. डॉ. शीतल यांनी नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर पीएचडी पूर्ण केली आहे. तसेच त्या राज्यात आणि राज्याबाहेर छत्रपती शिवाजी महाराज, नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर व्याख्याने देतात. तसेच या कवियत्री म्हणून देखील प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी साहित्य क्षेत्रात स्वतःचा असा ठसा उमटवला आहे. यानंतर, मालुसरे परिवार मूळचा कुठला त्यांची पार्श्वभूमी काय, तानाजी मालुसरे यांच्या परिवाराचा पुढे काय झाले. याबद्दल जाणून घेण्याची अनेकांमध्ये उत्सुकता आहे. त्यामुळे, मालुसरे परिवार हा मूळचा पाचगणी जवळील गोडोली गावचे. तानाजी मालुसरे यांचे वडील काळोजीराव येथे त्यांचे वास्तव्य होते. तानाजी मालुसरे यांचे देखील बालपण गोडोली येथे गेले. शिवरायांनी बालपणात स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली तेव्हापासूनच तानाजी मालुसरे शिवरायांच्या सोबतच होते. तिथून पुढे शिवरायांच्या अनेक मोहिमा, लढायांमध्ये विश्वासू सहकारी तानाजी सहभागी असत. त्यांच्यातील स्वराज्यनिष्ठा व लढवय्येपणा हेरून शिवरायांनी त्यांना महाबळेश्वर-पोलादपूर परिसरातील बंदोबस्ताची जबाबदारी सोपवली होती. त्यावेळी, या भागात दरोडेखोरांचा मोठा उपद्रव वाढला होता. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी उमरठ या गावी ते आपल्या परिवारासह स्थायिक झाले. त्यानंतर 1659 मध्ये प्रतापगडावर शिवराय व अफजलखान यांच्याबरोबर झालेल्या युद्धात त्यांनी शौर्य गाजवले होते. तानाजीराव अजरामर झाले ते सिंहगडाच्या लढाईत

पुरंदरच्या युद्धात हरल्याने 1965 मध्ये औरंगजेबाच्या वतीने मिर्झाराजे जयसिंग यांच्यासोबत झाला. स्वराज्यात घेतलेले 23 किल्ले गड-किल्ले सहा औरंगजेबाला द्यावे लागले होते. त्यात सिंहगडाचा देखील समावेश होता. परंतु पुढे औरंगजेबाच्या आग्र्याच्या कैदेतून सुटून आले. त्यांनी तहात दिलेले सर्व गड- किल्ले परत स्वराज्यात सामील करण्याचा सपाटा लावला. राजगड मुक्कामी असताना राजमाता जिजाऊ व शिवरायांना समोरील सिंहगड पारतंत्र्यात असल्याची खंत होती. या चिंतेत असताना तानाजी मालुसरे आपल्या मुलांच्या लग्नात देण्यासाठी राजगडावर पोहोचले होते. परंतु राजमाता जिजाऊ साहेब व शिवरायांच्या मनातील चलबिचल तानाजीरावांनी ओळखली. 'काय आज्ञा आहे ती करणे' असे म्हणत महाराजांना त्यांनी विनंती केली. असे म्हणत महाराजांनी ती त्याची खंत बोलून दाखवली. महाराजांचा मनसुबा ऐकून लढवय्या तानाजी मालुसरे यांचा मराठी बाणा जागृत झाला. 'आधी लगीन कोंढाण्याचे मग माझ्या रायबाचे' असे म्हणत सिंहगड स्वराज्यात आणण्याचा विडा त्यांनी उचलला. माघ वद्य अष्टमीच्या रात्री सिंहगडावर चढाई करण्याचा बेत झाला. दरम्यान नरवीर तानाजी मालुसरे यांना सिंहगडाची खडांखडा माहिती होती. त्यामुळे अष्टमीच्या रात्री गडाच्या पायथ्याला असलेल्या अमृतेश्वराच्या मेटावर भाऊ सूर्याजीव शेलारमामा आणि निवडक सहाशे मावळे पोचले. मेटावर अष्टमीच्या रात्रीची अमृतेश्वर मंदिरात रगोंधळाची लगबग सुरू होती. तानाजी यांनी पुढे होऊन येथील सरनाईक खंडोजी नाईक यांचा विश्वास संपादन केला. आपला हेतू त्यांच्याकडे स्पष्ट केला

काळोखात तानाजी मोजक्या मावळ्यांसह डोणागिरिच्या कड्याला बिलगले. चढाईनंतर गडावरचे पोचले. गडावर आक्रमण झाल्याची वार्ता मुघल किल्लेदार उदयभान राठोड यास कळाली आणि त्या रात्री युद्धाला सुरुवात झाली. राहिलेले मावळे घेऊन सूर्याजी कल्याण दरवाजाने गडावर पोचले. युद्धात तानाजी व उदयभान या दोन राज्यांमध्ये समोरासमोर आले. या दोन लढावया योद्धामध्ये घनघोर युद्ध झाले. उदयभानू वाहनाच्या एका वाराने तानाजीराव धारातीर्थी पडले. भाऊ सूर्याजी व शेलार मामा यांनी चवताळून उदयभान फौजेचा धुव्वा उडवला. त्यास मारून गडावर भगवा निशाण चढवून गड स्वराज्यात दाखल केला. गड जिंकल्याचा इशारा राजगडावर पोहोचला. अन दुसऱ्या दिवशी एक मावळा या प्रसंगाची वार्ता घेऊन शिवरायांच्या समोर दाखल झाला. गड घेतल्याची माहिती व तानाजीराव धारातीर्थी पडले ती दुःखद घटना देखील त्यांनी महाराजांना दिली. 'एक गड आला पण माझा एक गड गेला.' असे भावपूर्ण उद्गार शिवरायांनी त्यावेळेस काढले. स्वराज्यासाठी तळ हातावर शीर घेऊन लढणाऱ्या मावळ्यांना युद्धात वीर प्रसंग आले. तर त्यांच्या पश्चात कुटुंबाची सर्व जबाबदारी नेहमीच घेतली. त्यानुसार, पुढील काही महिन्यात तानाजी मालुसरे यांच्या मुलगा रायबाचे लग्न यथोचित पार पडले. त्यास बेळगाव जवळील पारगड किल्ल्याची किल्लेदारी दिली. मालुसरे घराण्याची व स्वराज्याचे नाते अधिक घट्ट केले. त्यामुळे झाले तेव्हापासून उमरठचे काही लोक पारगड येथे स्थलांतरित झाले. अलीकडच्या काळात पारगडची मालुसरे कुटुंब शिक्षणासाठी व उदरनिर्वाहासाठी बेळगाव, महाड, कोल्हापुरात स्थायिक झाले. मालुसरे परिवाराकडे पारगडच्या किल्लेदारीची दिलेली जबाबदारी पुढे पेशवे व ब्रिटिश काळात या परिवाराकडे कायम राहिली. सध्या आमच्याकडे मालुसरे कुटुंबियांनी ब्रिटिशांना 15 मार्च 1864 गडाची किल्लेदारी की सनद उपलब्ध आहे. - डॉ. शीतल मालुसरे, (नरवीर मालुसरे घराण्यातील वंशज) शिवकाळात गावगाड्यातील पाटील, कुलकर्णी, बलुतेदार यांना दिलेले हक्क सनद पुढील काळात पेशव्यांनी, ब्रिटिशांनी कायम ठेवल्या होत्या. ते जुन्या मोडी कागद पत्रातून दिसून येते. पूर्वजांना मिळालेले हक्क सनद चालू राहण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडे पुरावे सादर करावे लागत असे. जुने कागद गहाळ झाले. घरे जळाल्यामुळे असे पुरावे नष्ट होत. त्यामुळे काहीजणांना असे पुरावे देता येत नसेल. अशावेळी तत्कालीन राज्यकर्ते मागणीकर्त्याच्या विधानाची खात्री पटवून साक्ष घेऊन ते हक्क सनद नूतनीकरण करून देत असत. पारगड दिल्याच्या संदर्भात पेशवेकालीन सनद डॉ.शीतल मालुसरे यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्या मोठ्या अभिमानाने तिचे जतन करीत आहे. - नंदकिशोर मते (पुरातत्व व सिंहगडचे अभ्यासक)

Web Title: Know more about Tanaji Malusare