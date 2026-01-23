मसूर : दादासाहेब चव्हाण फार्मसीच्या NSS विभागाचे कोकिसरे येथे सात दिवसीय श्रमसंस्कार शिबिर संपन्न
‘श्रमसंस्कारां’तर्गत कोकिसरेत उपक्रम
मसूर, ता. २४ : माळवाडी- मसूर येथील ॲड. दादासाहेब चव्हाण मेमोरिअल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसीच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कोकिसरे- मोरगिरी (ता. पाटण) येथे निवासी श्रमसंस्कार शिबिर झाले. शिबिरात ग्रामविकास, आरोग्य जागृती, पर्यावरण संरक्षण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांनी समाजसेवेचा आदर्श घालून दिला.
डॉ. सुचित्रा मोळावडे यांनी ‘आरोग्यावर बोलू काही’ सादर केले. डॉ. सुधीर कुंभार यांचे ‘वन वणवा व्यवस्थापन व पर्यावरणातील अंधश्रद्धा’, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुचित्रा माळी यांचे पशुसंवर्धन आणि उपायांबाबत व्याख्यान झाले.
शिबिरातील श्रमदान उपक्रमांमध्ये स्वच्छता मोहिमेंतर्गत ग्रामस्वच्छता आणि मंदिर परिसर स्वच्छता केली. वनराई बंधारा बांधकाम हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला. आरोग्य शिबिरात मोफत नेत्र तपासणी, दंत तपासणी, ईसीजी, रक्तगट निश्चिती, रक्तातील साखर तपासणी, वजन-उंची मापन आणि फिजिओथेरपी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
शिबिराच्या यशस्वितेसाठी समन्वयक अक्षय थोरात, सूरज कुंभार, ज्योत्स्ना कुंभार, प्रतीक जाधव, डॉ. अतुल गुरव, अर्जुन जाधव, संगीता शेलार, प्रशांत ऐवळे, दर्शन भंडारी, अनुज यादव, शिल्पा कवडे, अमृता नांगरे, अक्षता पाटील, अंजली घोलप, दीपाली उथळे, प्रणाली यादव, मोनिका चव्हाण आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. सृष्टी साळुंखे, साक्षी वत्रे यांनी सूत्रसंचालन केले.
B02446
कोकिसरे ः शिबिरात वनराई बंधारा बांधताना विद्यार्थी, ग्रामस्थ.
