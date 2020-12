पुण्यात ३१ डिसेंबरला एल्गार परिषदेची परवानगी द्या : बी. जी कोळसे पाटील यांची मागणी

पुणे : एल्गार परिषदेचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. ३१ डिसेंबरला पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. निवृत्त न्यायाधीश बीजी कोळसे पाटील पुणे पोलिसांकडे अशी मागणी केली आहे. परवानगीसाठी पुण्यातील गणेश कला, क्रिडा रंग मंच आयोजित करण्याचा त्यांचाआणि सहकाऱ्यांचा मानस आहे. स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत हे ठिकाण येत आहे. त्यामुळे स्वारगेट पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरिक्षकांनी प्राप्त अर्ज विचारासाठी पुढे वरिष्ठ पोलिसांकडे पाठवला असून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. तीन वर्षापुर्वी पुण्यातील शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषद झाली होती. ती पुढे वादग्रस्त ठरली होती. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उफाळलेला होता. या परिषदेचा संबध पोलिसांनी त्या हिसांचाराशी जोडला होता. दोन्ही बाजुकडून आरोप प्रत्यारोप झाले होते. एल्गार परिषदेचा आणि कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराचा संबध नाही असा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर पुढील दोन वर्ष एल्गार परिषद झाली नाही. दरम्यान आता सरकार बदलल्यानंतर पुन्हा एल्गार परिषद व्हावी अशी मागणी बीजी कोळसे पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान ''ब्राह्मण महासंघाने एल्गारला सर्वांगीण अभ्यास करूनच परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यावरुन पुन्हा नवा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

