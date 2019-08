 मुळशीतील कोमल गोळे ठोकणार जागतिक कुस्ती स्पर्धेत शड्डू

पिरंगुट (पुणे) : कुस्तीची परंपरा जपलेल्या मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट येथील कोमल गोळे हिने आपली सारी ताकद एकवटून जागतिक कुस्ती स्पर्धेसाठी पात्रता सिद्ध केली आहे. कझाकस्तान येथे 14 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या जागतिक कुस्ती स्पर्धेत कोमल 72 किलो वजनी गटात भारताचे प्रतिनिधित्व करेल. जागतिक स्पर्धेसाठी कोमल पात्र ठरली असली, तरी तिच्या वजन गटाचा ऑलिंपिकमध्ये समावेश नसल्यामुळे तिला ऑलिंपिक स्वप्नपूर्तीसाठी थांबावे लागेल. लहानपणी मस्ती म्हणून मातीत कुस्ती खेळणाऱ्या कोमलने मात्र प्रत्यक्षात महाविद्यालयात गेल्यावरच स्पर्धात्मक कुस्तीचा पहिला अनुभव घेतला. प्राथमिक शिक्षणापासून माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत तिचा कुस्तीशी फारसा संबंध आला नाही. पण, पुण्यातील महिलाश्रम मध्ये वरिष्ठ महाविद्यालयात शिकताना तिला कुस्तीची गोडी लागली आणि वर्षभरातच ती थेट स्पर्धेतही उतरली. वर्धा येथील राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धा पाहिल्याने सर्वप्रथम तिच्या मनाने कुस्तीत खेळण्याची उचल घेतली. पुण्यातील हलक्‍याशा मेहनतीनंतर ती थेट कोल्हापूरला राम सारंग या ज्येष्ठ वस्तादांकडे पोचली आणि तिच्या कुस्ती कारकिर्दीला खऱ्याने सुरवात झाली. त्यांच्याकडेच तंत्रशुद्ध शिक्षण घेत कोमलने एकेक टप्पा पार करत जागतिक कुस्ती स्पर्धेची पात्रता फेरी गाठली. तेथे चमक दाखवून तिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाऊल ठेवले. कुस्ती खेळायला सुरवात करताना कोमलला तिच्या घरून सतत प्रोत्साहन मिळाले. विशेषतः वडील भगवान गोळे यांनी तिचा आत्मविश्‍वास उंचावला. प्रत्येक स्पर्धेत तिच्याबरोबर राहताना त्यांनी तिला धीराचे बोलही दिले. रोज पहाटे पाच वाजता उठून धावणे, सपाट्या, जोर मारणे आदी व्यायाम केल्यानंतर संध्याकाळी पुन्हा कुस्तीचे प्रशिक्षण सुरू असते. शिक्षणाबरोबरच कुस्तीत काहीतरी करून दाखविण्यासाठी मेहनत करण्याची मानसिकता कोमलला सतत प्रेरणा देत असते. माझा वजन गट ऑलिंपिकमध्ये नसला, तरी भविष्यात ऑलिंपिक खेळण्याची जिद्द आहे. मार्गदर्शकांशी चर्चा करून भविष्याविषयी योग्य तो निर्णय घेईन. सध्या तरी जागतिक स्पर्धेत पदक मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

- कोमल गोळे

Web Title: Komal Gole was selected for the World Wrestling Championship