वाईत धर्मपुरी संस्थानचा कृष्णाबाई उत्सव आजपासून सुरू.
वाईत धर्मपुरी संस्थानचा
आजपासून कृष्णाबाई उत्सव
वाई, ता. २७ : येथील श्री कृष्णाबाई संस्थान घाट धर्मपुरी ऊर्फ रविधुंडी यांचा कृष्णाबाई उत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. सहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबरच भजन, कीर्तन, राज्यस्तरीय गायन स्पर्धा व प्रबोधनपर व्याख्यान होणार आहे.
उद्या सकाळी सात वाजता मंडपात उदकशांत होणार असून, त्यानंतर ‘श्रीं’ची मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. या वेळी ढोल, ताशांच्या निनादात जयजयकार करीत आळीतून ‘श्रीं’चा पालखीतून छबिना निघणार आहे. उत्सवात गुरुवारी (ता. २९) सकाळी सात वाजता मंत्रजागर, सायंकाळी पाच वाजता मैत्रेयी मंडळ यांचे श्री सूक्त पठण, सहा वाजता गार्गी भजनी मंडळ यांचे भजन, रात्री साडेनऊ वाजता सोलापूर हरयेनम: संस्थान यांचे कीर्तन, शुक्रवारी (ता. ३०) दुपारी तीन वाजता राष्ट्रसेविका समितीचे श्री सूक्त पठण, चार वाजता कृष्णाई भजनी मंडळ यांचे भजन, पाच वाजता संस्थानचे आणि व. वि. देव यांचे हळदीकुंकू, सायंकाळी सहा वाजता डॉ. प्रवीण माने यांचे ‘आयुर्वेद आणि आजची जीवनशैली’ या विषयावर व्याख्यान, शनिवारी (ता. ३१) सकाळी १० ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत आळीकर व निमंत्रितांसाठी महाप्रसाद, सायंकाळी पाच वाजता कलातीर्थ भजनी मंडळ (पुणे) यांचे भजन, रात्री साडेनऊ वाजता अभिषेक काळे व प्राची जठार यांचा सुगम संगीत कार्यक्रम होणार आहे. रविवारी (ता. १) वाजता सकाळी दहा वाजता गायन स्पर्धा (सुगम संगीत बाल गट), सायंकाळी पाच वाजता रथोत्सव, रात्री साडेनऊ वाजता सप्तक निर्मित ‘स्वर सह्याद्रीचा’ हा कार्यक्रम संजय वेर्णेकर (लिंब) सादर करणार आहेत. सोमवारी (ता. २) सकाळी दहा वाजता गायन स्पर्धा (शास्त्रीय व सुगम संगीत मोठा गट), सायंकाळी सहा वाजता पुरुषांसाठी गंधरेवडी व रात्री साडेनऊ वाजता हभप कौस्तुभबुवा वैद्य यांचे लळिताचे कीर्तनाने उत्सवाची सांगता होणार आहे. याशिवाय दररोज सकाळी सहा ते सात माऊली भजनी मंडळ माऊलीनगर यांची काकड आरती, आठ वाजता लघुरुद्र, सायंकाळी साडेसहा वाजता ‘श्रीं’चे प्रसाद साडीचा लिलाव, रात्री साडेआठ वाजता आरती व मंत्रपुष्प होणार असल्याची माहिती संस्थानचे अध्यक्ष अजय काकडे, सचिव शंतनू सोहनी, व्यवस्थापक पंडित बापट यांनी दिली.
----
26B07513
धर्मपुरी कृष्णाबाई
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.