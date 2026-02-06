वाई:-श्री.कृष्णाबाई संस्थान चक्रेश्वर घाट ब्राम्हणशाही यांचा कृष्णोत्सव रविवार (ता.८) पासून सुरू.
वाईत चक्रेश्वर घाटाचा उद्यापासून कृष्णोत्सव
कृष्णाबाई संस्थानतर्फे धार्मिक कार्यक्रमांबरोबर भजन, कीर्तन, लेझर शोची पर्वणी
वाई, ता. ६ : येथील श्री कृष्णाबाई संस्थान चक्रेश्वर घाट (ब्राह्मणशाही) यांचा श्री कृष्णोत्सव रविवारपासून (ता. ८) भव्य मिरवणुकीने सुरू होत आहे. सात दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर भजन, कीर्तन, लेझर शो असे कार्यक्रम होणार आहेत.
रविवारी सकाळी आठ वाजता वेदमूर्ती भालचंद्र महाबळेश्वरकर यांच्या पौरोहित्याखाली मंडप शुद्धीसाठी उदकशांत व ‘श्रीं’ची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. दुपारी चार वाजता आरती झाल्यानंतर ‘श्रीं’ची पालखीतून ढोल ताशाच्या निनादात वाजत गाजत मिरवणूक (छबिना) निघणार आहे. सोमवारी (ता. ९) सकाळी नऊ वाजता लघुरुद्र, सायंकाळी चार वाजता श्री कृष्णाई भजनी मंडळ, गंगापुरी यांचे भजन, सायंकाळी सहा वाजता वैद्य विजय मनोहर कुलकर्णी (नाशिक) हे ‘नव्याने रामकथा गाऊ’ हा कार्यक्रम सादर करणार आहेत. रात्री साडेनऊ वाजता हभप संदीपबुवा केळकर (रेवदंडा) यांचे ‘सुधन्वा, महाभारतातील’ या विषयावर कीर्तन होणार आहे. मंगळवारी (ता. १०) सकाळी दहा वाजता मंत्रजागर, दुपारी दोन वाजता चित्रकला स्पर्धा, चार वाजता मुरलीधर भजनी मंडळाचे भजन, सायंकाळी साडेपाच वाजता स्वरझंकार, पुणे यांचा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम व कृष्ण तांडव, रात्री नऊ वाजता रेशीम मरगळ खेडकर यांचे ‘कृष्ण लीला’ या विषयावर कीर्तन होणार आहे.
बुधवारी (ता. ११) सकाळी दहा वाजता मंत्रजागर, सायंकाळी पाच वाजता (कै.) इंदिरा पेठे यांच्या स्मृतीनिमित्त हळदी- कुंकू, सायंकाळी सहा वाजता नृत्यप्रीत कलांगणतर्फे ‘गाथा श्री कृष्णाची’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम, माधवी बागूल यांचे भरतनाट्यम, रात्री नऊ वाजता हभप पूर्वा काणे (बावधन) यांचे ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ या विषयावर कीर्तन होणार आहे. गुरुवारी (ता. १२) सकाळी १० ते २ पर्यंत आळीकर व निमंत्रितांसाठी महाप्रसाद होणार आहे. शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी दहा वाजता मंत्रजागर, सायंकाळी सहा वाजता ब्राह्मणशाही भगिनींचे हळदी कुंकू, सात वाजता अनुप लाइट्स पिंपरी चिंचवड, पुणे यांचा ब्राह्मणशाही घाटावर भव्य लाईट शो (लेझर शो), तर रात्री नऊ वाजता हभप इंद्रजित कानडे यांचे ‘समर्थ रामदास स्वामी’ या विषयावर कीर्तन होणार आहे. शनिवारी (ता. १४) सकाळी नऊ वाजता पवमान अभिषेक, सायंकाळी सहा वाजता गोपाळकाला व रात्री नऊ वाजता हभप कौस्तुभ वैद्य यांचे लळिताचे कीर्तन होऊन उत्सवाची सांगता होणार आहे. उत्सव काळात दररोज सायंकाळी आठ वाजता आरती होणार असल्याची माहिती संस्थानचे अध्यक्ष अरविंद कोठावळे व उपाध्यक्ष सुरेश जोशी यांनी दिली.
ब्राह्मणशाही श्री मुरलीधर मूर्ती
