कुळकजाई विकास सोसायटीच्या अध्यक्षपदी मारुती जगताप
कुळकजाई सेवा सोसायटीच्या
अध्यक्षपदी मारुती जगताप
मंत्री जयकुमार गोरेंनी केला सत्कार
दहिवडी, ता. ३० : कुळकजाई विकास सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी मारुती संभाजी जगताप यांची बिनविरोध निवड झाली. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व कुळकजाईचे माजी सरपंच कृष्णराव शेडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवड झाली.
वामन सावंत यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या पदासाठी अध्यासी अधिकारी तथा सहकारी संस्थांचे सहाय्यक निबंधक धनाजी काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक झाली. यावेळी श्री. जगताप यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी उपाध्यक्ष नारायण चव्हाण, मुगुटराव कापसे, ऋषिकेश कदम, कमल पोतेकर, दिलीप इंगळे, भगवान शेडगे, रामचंद्र ढेंबरे, मारुती पवार, सुरेखा इनामदार, संतोष घाडगे, सदाशिव गाडे व सत्यवान पवार आदी संचालक उपस्थित होते.
त्यानंतर झालेल्या बैठकीत मंत्री गोरे यांच्या हस्ते अध्यक्ष जगताप यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी बाळासाहेब कदम, दादासाहेब काळे, किसन सस्ते, जालिंदर दडस, कुमार पोतेकर, भिवाजी कापसे, दिलीप कदम, मानसिंग जगताप, विठ्ठल पोतेकर आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी कृष्णराव शेडगे म्हणाले, ‘‘मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सर्व संचालक, सभासद यांच्या सहकार्याने सोसायटीचे कामकाज अतिशय उत्कृष्ट सुरू आहे. यापुढेही सोसायटीच्या माध्यमातून सभासदांच्या हिताचे उपक्रम राबविण्यात येतील.’’
कुळकजाई : सोसायटीच्या नूतन अध्यक्षांसमवेत उपाध्यक्ष, संचालक व ग्रामस्थ. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
