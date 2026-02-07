कुर्डू येथे उशिरापर्यंत मतदान; मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कुर्डू येथे उशिरापर्यंत मतदान;
मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कुर्डू, ता. ७ ः येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. दुपारी साडेतीननंतर मतदारांनी मतदानासाठी मोठ्या रांगा लावल्या होत्या. सायंकाळी साडेपाच वाजता मतदानाची वेळ संपताच १०० मीटरच्या आत असलेल्या सर्व मतदारांना मतदान केंद्राच्या गेटच्या आत घेऊन गेट बंद करण्यात आले. शेवटच्या मतदाराचे मतदान होईपर्यंत प्रक्रिया अखंडपणे सुरू ठेवण्यात आली. रात्री ६ वाजून ३५ मिनिटांनी शेवटच्या मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावला.
या मतदान केंद्रावर एकूण आठ बुथ असून ८१३२ एकूण मतदार आहेत त्यापैकी दिवसभरात ४,८३२ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. सुमारे ६० टक्के मतदानाची नोंद झाली.
मतदानाची अधिकृत वेळ संपल्यानंतरही मतदारांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. वाढलेल्या गर्दीमुळे प्रशासनाने गेट बंद करून आत आलेल्या मतदारांना चिठ्ठ्या देत शिस्तबद्ध पद्धतीने मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली.
