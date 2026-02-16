माझा प्रभाग माझे व्हिजन कुर्डुवाडी नगरपरिषद नगरसेवक प्रतिक्रिया
माझा प्रभाग माझे व्हीजन
---
लोगो : कुर्डुवाडी नगरपरिषद
---
KDW26B04772
स्वच्छतेला प्राधान्य देणार : वृषाली गांधी
कुर्डुवाडी, ता. १६ : आठवडा बाजार (गुरुवार) दिवशी पोस्ट रोडवर भाजी घेताना विशेषतः महिला वर्गाला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी भाजी विक्रेते, ग्राहक, दुकानदार व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून याबाबत योग्य व्यवस्थित नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. ‘यत्र स्वच्छता तत्र सुखं वसति’ (जिथे स्वच्छता असते तिथे सुख नांदते) या संस्कृत सुभाषितानुसार स्वच्छतेला प्राधान्य देत प्रभागातील गटार, रस्ते स्वच्छ करून घेतल्या आहेत. सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्याबाबत काळजी घेणार आहे. प्रभागातील रस्त्यांवर विजेचे खांब उभे आहेत, परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव त्यावर दिवे नाहीत. लवकरच ते बसवणार आहोत. निधीअभावी प्रभागातील रस्त्यांची अर्धवट कामे राहिलेली आहेत. माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून कामे पूर्ण करणार आहोत. उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची कमतरता असते, त्यामुळे आवश्यक त्या ठिकाणी बोअरवेल घेण्यात येतील. प्रभागामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी मोठ्या शहरांप्रमाणे सम व विषम या पद्धतीने पार्किंग सुविधा करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
- वृषाली गांधी, नगरसेविका, कुर्डुवाडी
---
KDW26B04773
नवीन जलकुंभासाठी पाठपुरावा करणार : ऋषीपाल वाल्मीकी
कुर्डुवाडी : सध्या माझ्या प्रभागात असलेल्या नगरपरिषदेच्या पाण्याच्या टाकीतून माझ्या प्रभागासह इतर भागातही पाणीपुरवठा केला जातो. नागरिकांना वेळेवर व पुरेसा पाणीपुरवठा होण्यासाठी प्रभागात वेगळी मोठी पाण्याची टाकी उभारण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. प्रभागातील प्रत्येक घराजवळ नियमितपणे घंटागाड्या जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी नियोजन करणार आहे. नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. स्वच्छता, आरोग्य विभागाकडून गटारी व नाला भागात नियमितपणे स्वच्छता करून घेणार आहे. नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी वेळच्या वेळी फवारणी करून घेणार आहे. निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करत नागरिकांच्या सुविधांसाठी प्रभागात विकासकामे करणार आहे.
- ऋषीपाल वाल्मीकी, नगरसेवक, कुर्डुवाडी