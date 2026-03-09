कुरकुंभच्या सर्वलची सैनिकी शाळेसाठी निवड
कुरकुंभ, ता. ९ : कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील गिरमे वस्ती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक सुभाष झगडे यांचा मुलगा सर्वल वृषाली सुभाष झगडे याने सैनिकी शाळेच्या प्रवेश परीक्षेत यश संपादन केले आहे. त्याने ३०० गुणांपैकी २३० गुण मिळवून प्रवेशासाठी पात्र ठरला आहे. सर्वल हा सुरुवातीपासूनच अभ्यासात हुशार आहे. शाळेच्या केवळ अभ्यासातच नव्हे, तर इतर विविध उपक्रमांमध्येही त्याचा सक्रिय सहभाग असतो. कठीण परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर त्याने सैनिकी शाळेच्या लेखी परीक्षेत हे यश मिळवले आहे. सर्वलच्या या यशामागे कुरकुंभ केंद्राच्या केंद्रप्रमुख गाडगे बाई, मुख्याध्यापक गोसावी गुरुजी, गलांडे गुरुजी आणि शाळेतील इतर सर्व शिक्षकांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. सर्वल याने मिळवलेल्या या यशामुळे जिल्हा परिषद शाळेच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले असून, त्याचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन केले जात आहे.
