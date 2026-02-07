कुरकुंभकरांचा मतदान प्रक्रियेत उत्स्फूर्त सहभाग
कुरकुंभ, ता. ७ : कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया शांततेत व उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मतदान केंद्रांवर पहाटेपासूनच मतदारांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच तरुण मतदारांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदविला. ग्रामीण भागातील अनेक मतदारांनी सकाळीच मतदान केंद्र गाठून आपला हक्क बजावला. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांनीही उत्साहाने मतदानासाठी हजेरी लावल्याने लोकशाहीबद्दलची जागरूकता दिसून आली.
मतदान केंद्र परिसरात ‘आपले मत-आपला अधिकार’ असा संदेश देणारी आकर्षक रांगोळी काढून जनजागृती करण्यात आली. मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी प्रशासनाने योग्य नियोजन केले होते. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, महिलांसाठी स्वतंत्र हिरकणी कक्ष तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.
मतदानानंतर अनेकांनी सेल्फी काढून लोकशाही सणात सहभागाचा आनंद व्यक्त केला. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तामुळे केंद्र परिसरात शिस्तबद्ध वातावरण राहिले.
