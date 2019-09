म्हणे, स्वच्छतेचे मानांकन मिळविणार!

आळंदीत शौचालयाच्या रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक, तर पन्नास फुटांवर राडारोडा, चिखल आळंदी (पुणे) ः स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत परिसर स्वच्छ दिसावा यासाठी आळंदी नगरपालिकेने शौचालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविले. दुसरीकडे अवघ्या पन्नास फुटांवर मात्र राडारोडा आणि चिखल दिसून येतो. स्वच्छतेचा संदेश देणारे फलक रात्रीतून उभारले. मानांकनासाठी केलेला खटाटोप म्हणजे दिखावा असल्याची टीका नागरिक आणि खुद्द नगरसेवकही करीत आहेत. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी सोमवारी (ता.23) केंद्रातून पथक आले होते.पथक येण्याच्या अगोदर आठवडाभर पालिका प्रशासनाने शहरातील शौचालयांची रंगरंगोटी, स्वच्छतेचे मार्गदर्शन करणारे फलक, तुटलेले दरवाजे नवीन बसविले. शौचालयांशेजारी पाण्याची व्यवस्था आणि सोबत कर्मचारीही ठेवले होते. याचबरोबर अनेक शौचालयांचे दरवाजे घाण होऊ नयेत; म्हणून बंदही ठेवले होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील भागीरथी नाल्यावर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून बांधलेल्या शौचालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नुकतेच पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले.मात्र, शौचालयापासून अवघ्या पन्नास फुटांवर मात्र अस्वच्छतेचे आगार दिसून येत होते. उघड्यावर सांडपाणी वाहत आहे, तर चिखलामुळे राडारोडा झाला होता. परिसरात डासांचे प्रमाणही वाढले होते. शहर स्वच्छ ठेवा सांगणारे संदेशवजा फलकही नगरपालिकेने रात्रीतून उभारले. स्वच्छ शहर मानांकन मिळविण्यासाठी पालिकेने केलेली तयारी स्तुत्य असली तरी तो देखावा असल्याची टीका होत आहे. वर्षभर स्वच्छता तर सोडा अनेक शौचालयांत पाण्याचीही व्यवस्था नसते. असे मानांकन काय कामाचे, अशी नागरिकांची भावना आहे. पालिकेतील काही कारभाऱ्यांनाही याबाबत आक्षेप असून प्रशासन विश्वासात घेत नसल्याचे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

"पथक खूष होईल; पण...'

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत भलेही केंद्रातील पथक खूष होईल. मात्र, ज्याला लाभ घ्यायचा, त्या नागरिकांना वापरासाठीचे शौचालय एरवी अस्वच्छच असते. नगरपालिकेने किमान वर्षभर स्वच्छता ठेवली, तर नागरिक शौचालयाचा वापर चांगल्या पद्धतीने करतील, असे नगरसेवक प्रकाश कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.

