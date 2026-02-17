लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधातील
याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ ः देवघर जिल्हा कोशागार कार्यालयातील गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे(आरजेडी) नेते लालूप्रसाद यादव यांना झालेली शिक्षा निलंबित करण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. सदर प्रकरणातील कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे तसेच काही आरोपींचा मृत्यू झाल्याचे सांगत न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी लांबणीवर टाकली.
यादव यांची शिक्षा निलंबित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा आहे, त्यामुळे हा आदेश रद्दबातल केला जावा, असे सीबीआयची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर काही आरोपींना नोटिसा बजावण्यात आल्या नसल्याचा मुद्दा यादव यांच्यातर्फे ॲड. कपिल सिब्बल यांनी मांडला. या प्रकरणातील अनेक आरोपी आता वृद्ध झाले आहेत तर काहीजणांचा मृत्यू झाला आहे. शिवाय कागदपत्रे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे सुनावणी २२ एप्रिल रोजी घेतली जाईल, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
देवघर कोशागार कार्यालयात १९९० ते १९९४ या कालावधीत ८९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता. लालूप्रसाद यादव हे या प्रकरणातले मुख्य आरोपी आहेत. ज्यावेळी हा गैरव्यवहार झाला त्यावेळी ते पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री होते. ज्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, त्या गुन्ह्यासाठी साडेतीन वर्षांची शिक्षा देण्यात आली होती. गुन्हा सिद्ध झाला असूनही आरोपी बाहेर असल्याचा युक्तिवाद सीबीआयकडून करण्यात आला आहे. २०१७ मध्ये आरोप सिद्ध झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने यादव यांना साडेतीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.