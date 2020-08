बाप रे, पुण्यातील या सोळा गावांतच कोरोनाचे १७२३ रुग्ण  

लोणी काळभोर (पुणे) : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन, मांजरी बुद्रुक, लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती, थेऊरसह पूर्व हवेलीमधील सोळा ग्रामपंचायत हद्दीत कोरोनाचा कहर सुरू आहे. गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत या सोळा ग्रामपंचायत हद्दीत १७२३ कोरोनाबाधित आढळून आले असून, त्यापैकी चारशेहून अधिक अॅक्टीव्ह रुग्ण विविध रुग्णालयात सध्या उपचार घेत आहेत. तसेच, मृत्तांचा आकडा ३३ वर पोचला आहे. टेमघर धरणाची पाणीगळती 96 टक्के रोखण्यात यश पूर्व हवेलीमधील सोळापैकी उरुळी कांचन (२२७), मांजरी बुद्रुक (८०८), लोणी काळभोर (१४७), कदमवाकवस्ती (२५८), कुंजीरवाडी (६६) व थेऊर (८४), या सहा ग्रामपंचायत हद्दीत कोरोनाने धुमाकुळ घातला असून, या सहा ग्रामपंचायत हद्दीत कोरोना बाधीत रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, येथील ग्रामपंचायत प्रशासन, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग व पोलिस यंत्रणा कोरोनाला रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी हातावर हात धरून बसल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून येत आहे. तर, कोरोनाला बळी पडणारे नागरिकही अद्याप केअरलेस असल्याचे दुर्देवी चित्र आहे. पुण्यात रुग्णालयाच्या दारात सोडला प्राण याबाबत हवेली पंचायत समितीचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन खरात यांनी सांगितले की, उरुळी कांचन, मांजरी बुद्रुक, लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती, कुंजीरवाडी, सोरतापवाडी व थेऊर या सात ग्रामपंचायत हद्दीत कोरोनाने मागिल काही दिवसांपासून धुमाकूळ घातलेला आहे. पूर्व हवेलीमधील शंभर टक्के नागरिकांनी घराबाहेर पडताना मास्क वापरल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव नव्वद टक्के कमी होणार आहे. मात्र, नागरीक मास्क वापरण्यास कुचराई करत आहेत. पूर्व हवेलीमधील बहुतांश ग्रामपंचायत हद्दीत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला आहे. मास्कचा वापर न करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश ग्रामपंचायत प्रशासनाला यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र, पूर्व हवेलीमधील सर्वच ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायत प्रशासन दंडात्मक कारवाई करत नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन व नागरिकांनीही याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पूर्व हवेलीमधील गावनिहाय रुग्ण संख्या व कंसात सध्याचे अॅक्टीव्ह रुग्ण :

उरुळी कांचन- २२७ (६५), मांजरी बुद्रुक- ८०८ (७६), लोणी काळभोर- १४७ (३७), कदमवाकवस्ती- २५८ (५९), कुंजीरवाडी- ६६ (१५), थेऊर- ८४ (११), कोरेगाव मूळ- १२ (४), खामगाव टेक- २ (१), शिंदवणे- ७ (७), वळती (२), टिळेकरवाडी- ७ (३), नायगाव-२२ (१४), आळंदी म्हातोबाची- २६ (११), सोरतापवाडी- ५० (३६), पेठ- ६ (३) व तरडे-२ (२). रुग्ण वाढण्याची मुख्य कारणे

- ग्रामपंचायत हद्दीतील ठिकठिकाणची बेकायदा भाजीपाला विक्री व होणारी बेसुमार गर्दी

- नागरीकांचा सार्वजनिक ठिकाणी मास्कशिवाय बिनधास्त वावर

- सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा

- पोलिसांचे लग्न समांरभ, अंत्यसंस्कार अशा ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीवरील कारवाईकडे होणारे दुर्लक्ष

- ग्रामपंचायत प्रशासन सुस्त, तर महसुल विभाग आपण त्या गावचेच नाही या भूमिकेत

- कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्यांच्या चाचण्या न करणे

- स्वॅब चाचणी घेतल्यापासून रिपोर्ट हाती येईतोपर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण इतरांच्या संपर्कात येणे

- खासगी रुग्णालयात तपासणी झालेल्या रुग्णांची यादी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला मिळत नाही, परीणामी रुग्णाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येऊनही रुग्णाचे बिनधास्त फिरणे.

- पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील मित्र मंडळी व नातेवाईक यांना सक्तीने क्वारंटाइन न करणे

- पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळून आलेला परिसर सॅनिटायझेशन न करणे

