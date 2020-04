अबब ! पुण्यात तब्बल एवढी कुटुंब रेशनवरील धान्यापासून वंचित

पुणे - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत राज्यात ७६ टक्के ग्रामीण व ४५ टक्के शहरी लाभार्थ्यांची संख्या निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र पुणे शहर अन्नधान्य वितरण कार्यालय व दुकानदारांच्या उदासीनतेमुळे अतिशय गरिब अशा तब्बल सव्वा लाख शिधापत्रिकाधारकांची नोंदच झाली नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या धान्यापासून ते वंचित राहणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत १ एप्रिलपासून पात्र असलेल्या अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबाला गहू दोन रूपये तर तांदूळ तीन रूपये प्रति किलो या दराने मिळणार आहेत. या व्यतिरिक्त प्रति सदस्य प्रतिमहा पाच किलो तांदूळ मोफत वितरीत करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने देण्यात आले आहेत. मात्र शहरातील तब्बल सव्वा लाख कुटुंबाला याचा फायदा होणार नसल्याचे दिसत आहे. कारण अनेक शिधापत्रिकाधारक स्वस्त धान्य दुकानात गेल्यानंतर त्यांना संबंधितांचे शिधापत्रिकाच बंद झाल्याचे दुकानदाराने सांगितले. पुणे व पिंपरी- चिंचवड मध्ये नऊ लाख ४० हजार २३० शिधापत्रिका आहेत. त्यापैकी अंत्योदय शिधापत्रिका १ टक्‍क्‍यापेक्षा कमी आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे प्राधान्य कुटुंब असलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ४५ टक्के अर्थात चार लाख २३ हजार असे अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्षात ते केवळ ३३ टक्के म्हणजे तीन लाख आहेत. अन्नधान्य वितरण कार्यालयाने पाठपुरावा केला असता तर दुकानदारांनी फक्त शिधापत्रिकाधारकांचे आधारकार्ड लिंक करून बायोमॅट्रिक्‍स केले असते. मात्र तसे झाले नाही. शहरातील चाळीस टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या वस्त्यांमध्ये आहे. यामध्ये बांधकाम मजूर, धुणी- भांडी करणाऱ्या महिला, कचरा वेचक अशा असंघटित कामागारांचा समावेश आहे. यातील अनेक कुटुंबं रेशनवरील धान्यापासून वंचित राहणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड मध्ये अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत तीन लाख शिधापत्रिकाधारक असून यामध्ये बारा लाख ३१ हजार ९०८ व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी तीन हजार ६७० मेट्रीक टन गहू तर दोन हजार ४४५ मेट्रीक टन तांदूळ वितरीत करण्यात आला आहे.

- अस्मिता मोरे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे वारंवार सांगूनदेखील अनेक शिधापत्रिकाधारक आधारकार्डशी शिधापत्रिका लिंक करण्यासाठी घेऊन आले नाहीत. ज्यांनी लिंक केले त्यांच्यापैकी अनेकजण धान्य घेण्यासाठी आलेच नाहीत. त्यामुळे त्यांचे कार्ड बंद झाले आहे.

- सुभाष निगडे, स्वस्त धान्य दुकानदार, येरवडा

