लातूर जिल्हा परिषद निवडणूक विश्लेषण
लातूर
भाजपला धक्का; पण ‘राष्ट्रवादी’सह सत्ता
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष
लातूर : जिल्ह्यात भाजपमध्ये एकापेक्षा अधिक नेते, उमेदवारी वाटपातील गोंधळ, एकमेकांतील समन्वयाचा अभाव या सर्वांचा फटका लातूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला बसला आहे. पक्षाची मोठी पीछेहाट झाली आहे. पण भाजप व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता जिल्हा परिषदेवर येणार, हे मात्र स्पष्ट झाले आहे. २३ जागा जिंकत काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला.
लातूर जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटांसाठी व दहा पंचायत समितीच्या ११८ गणांसाठी ही निवडणूक झाली. भाजप विरुद्ध काँग्रेस असे चित्र होते. पण निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने चांगली मुसंडी मारल्याचे पाहायला मिळाले आहे. भाजपमध्ये माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार रमेश कराड, जिल्हाध्यक्ष माजी मंत्री बसवराज पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कव्हेकर असे नेते आहेत. पण प्रत्येक निवडणुकीत त्यांच्यातील गटबाजी दिसून येत आहे. समन्वयाचा अभाव सातत्याने दिसला. उमेदवारी वाटपातही आपल्याच जवळच्या कार्यकर्त्याची कशी वर्णी लागेल, हेच पाहिले गेले. याचा फटका पक्षाला बसला. २०१७ च्या निवडणुकीत ३६ जागा जिंकत जिल्हा परिषदेवर स्पष्ट बहुमत भाजपने मिळवले होते. पण या निवडणुकीत केवळ १८ जागांवर या पक्षाला समाधान मानावे लागले आहे. आमदार निलंगेकर, आमदार पवार, आमदार कराड यांना आपले विधानसभा मतदारसंघदेखील संभाळता आलेले नाहीत. पक्षाची पीछेहाट झाली. तेथेही काँग्रेसने मुसंडी मारली आहे. भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे.
काँग्रेसने माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली होती. महापालिकेत सत्ता आल्याने देशमुख यांचा आत्मविश्वास वाढला होता. उमेदवारी वाटपही चांगल्या पद्धतीने केले होते. जिल्ह्यात त्यांना महायुतीच्या नेत्यांनी सातत्याने घेरले होते. वैयक्तिक टीका-टिप्पणीही झाली होती. जशास जसे उत्तर देत देशमुख यांनी प्रचारात रंगत आणली होती. भाजपच्या काळातील भ्रष्टाचारावरही त्यांनी सातत्याने प्रहार केला. याचा फायदा काँग्रेसला झाला. लातूर तालुक्यातील दहा पैकी आठ जागा तर जिंकल्याच, पण अहमदपूर व चाकूर तालुका वगळता इतर सात तालुक्यांतदेखील काही जागा जिंकता आल्या. एकूण २३ जागा जिंकत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष राहिला आहे. सत्ता आली नसली, तरी सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेस ठरला.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निवडणुकीत अहमदपूर, उदगीर, जळकोट तालुक्यात भाजपसोबत युती केली होती. त्याचा फायदा पक्षाला झाला. अहमदपूरमध्ये सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, उदगीरमध्ये माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे यांनी यश मिळवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला बारा जागा जिंकता आल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिंदेंची शिवसेना, ठाकरेंची शिवसेना, मनसेला प्रत्येकी एक, तर दोन अपक्ष उमेदवारही विजयी झाले आहेत. प्रत्येक नेत्यांनी आपल्या पंचायत समिती ताब्यात ठेवण्यात मात्र यश मिळवले. भाजपचे माजी खासदार सुधाकर श्रृंगारे यांची मुलगी, भाजपचे माजी आमदार दिनकर माने यांची सून, भाजपचे माजी आमदार त्र्यंबक भिसे यांची भावजय, शिवसेनेचे (यूबीटी) जिल्हा प्रमुख संतोष सोमवंशी यांची पत्नी, भाजपच्या जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष नाथसिंह देशमुख यांच्या पत्नीचा पराभव झाला आहे.
