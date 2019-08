हिंजवडीत बिबट्याची दहशत 

हिंजवडी : नेरे कासारसाई परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्याने दहशत माजविली आहे. सलग दोन दिवस नेरेतील एक्‍झर्बिया टाउनशिप परिसरात आलेल्या बिबट्यामुळे आयटीयन्ससह स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वन विभागाने यावर उपाययोजना करण्याची मागणी नेरेचे उपसरपंच दत्तात्रेय जाधव यांनी केली आहे. ते म्हणाले, "सहा महिन्यांपूर्वी कासारसाई परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या शेळ्या व म्हशीच्या पारड्यांचा फडशा पाडला होता. मात्र, तो बिबट्या की तरस यावरून संभ्रम होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी येथील एक्‍झर्बिया सोसायटीतील एक रहिवासी मोटारीतून घरी जात असताना त्यांना बिबट्या आडवा गेला. त्यांनी मोबाईलमध्ये त्याचे चित्रीकरण केले. परंतु लगेचच तो गर्द झाडीत पसार झाला. बुधवारीदेखील (ता. 28) काही नागरिकांना त्याचे दर्शन झाले.'' याबाबत वन विभागाचे वनक्षेत्रपाल पोपट कापसे म्हणाले, "बिबट्यासाठी कासारसाईच्या जंगलात पिंजरा लावला आहे. पण तो पिंजऱ्यात काही येत नाही.''

