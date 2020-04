'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्यांनो, ही बातमी वाचाच!

पुणे : तिने त्याच्यावर प्रेम केले, आई-वडिलांचा विरोध झुगारून ती त्याच्याबरोबर 'लिव्ह इन-रिलेशनशिप'मध्ये पुण्यात येऊन राहू लागली. पण लॉकडाऊनमुळे सतत एकत्र राहून त्यांच्यात खटके उडाले, त्याने तिला मारलेही. अखेर तो आपल्याला संपवून टाकेल, या भीतीपोटी तिने पोलिसांकडे मदत मागितली आणि पोलिसांनी तिची सुटका केली! पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पीडित तरुणी ही मूळची मुंबई येथील आहे. तिची पुण्यात वास्तव्यास असणाऱ्या एका तरुणाबरोबर ओळख झाली. त्यानंतर त्या दोघांमध्ये ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाले. त्यानंतर तरुणी पुण्यात आली, ते दोघे 'लिव्ह इन-रिलेशनशिप'मध्ये एकत्र राहू लागले. त्याचवेळी लॉकडाऊन सुरू झाल्याने ते दोघे एकत्र अडकून पडले. सतत एकत्र राहिल्याने त्यांच्यात हळूहळू किरकोळ कारणावरून खटके उडू लागले. त्याने तिला मारहाणही केली. ज्याच्यावर विश्वास टाकून ती पुण्यात आली, त्याच्या अशा अचानक बदललेल्या स्वभावामुळे आता तो आपल्याला संपवून टाकेल, अशी भीती तिला वाटू लागली. त्यामुळे तिने परत घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. अखेर तिने पुणे पोलिसांच्या सेवा कार्यप्रणालीशी संपर्क साधत घडलेली घटना सांगून तिने तिला मुंबई येथे जाण्याची पोलिस उपायुक्त बच्चन सिंग यांच्याकडे परवानगी मागितली. त्यानुसार पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून तिला योग्य ती मदत पुरविली. मुंबई येथे जाण्यासाठी पास देतानाच तिच्या जाण्याची व्यवस्थाही केली.

Web Title: Leave In Relationship Issue A Girl Beaten by Lover in Pune