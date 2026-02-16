मोळ , मांजरवाडीत बिबट्याच्या जोडीचा वावर; शेतकरी, नागरिक, प्रवासी, शेतमजूरांमध्ये भीतीचे वातावरण

मोळ, मांजरवाडीत बिबट्यांच्या जोडीचा वावर
पुसेगाव, ता. १६ : खटाव तालुक्याच्या उत्तर भागातील मोळ, मांजरवाडी परिसरात रविवारी सायंकाळी बिबट्याच्या जोडीचा वावर दिसून आल्याने भीतीचे वातावरण आहे. शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी आणि नागरिकांना बिबट्या निदर्शनास आल्याने दैनंदिन कामे करणे मुश्कील झाले आहे. खटाव तालुका वन विभागाला आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत याबद्दल माहिती नव्हती.
रविवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता मांजरवाडी येथील मस्कोबा मंदिर परिसरातील शिवारात शेतकऱ्यांना बिबट्या आढळून आला. अर्जुन भंडलकर यांनी बिबट्या शिवारातून फिरतानाचा व्हिडिओही चित्रित केला आहे. जनावरे चारायला घेऊन गेलेल्या गुराख्यांची तसेच शेतात काम करणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांची बिबट्याच्या अस्तित्वामुळे घाबरगुंडी उडाली. बिबट्या आल्याचे समजताच सर्व शेतकऱ्यांनी जनावरांसह घर गाठले. रात्रभर जनावरे सुरक्षितस्थळी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना धडपड करावी लागली. काही शेतकरी आणि तरुणांनी रात्र जागून काढत बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले होते. सोमवारी सकाळी परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. वनविभागाने त्वरित हालचाली करून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे.
वन विभागाने मोळ, मांजरवाडी परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याची खात्री केली आहे. रविवारी या भागात बिबट्याच होता आणि तो कोरेगाव वनक्षेत्र किंवा गारवडी भागातून आला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वन विभागाने पेट्रोलिंग टीम पाठवून या भागात जनजागृती सुरू केली असल्याची माहिती तालुका वनक्षेत्रपाल आटपाडकर यांनी दिली.
मोळ : मस्कोबा मंदिर परिसरात शेतकऱ्याच्या कॅमेऱ्यात कैद झालेला बिबट्या.
