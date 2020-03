पुणे - दिवसभर गर्दी, वर्दळ असलेल्या शहरात शुकशुकाट राहिला. मंडईपासून बाजारपेठांपर्यंत, रिक्षा थांब्यापासून स्थानकांपर्यंत, छोट्या रस्त्यांपासून महामार्गापर्यंत, दुकानापासून मॉलपर्यंत हे चित्र दिसले. (छायाचित्रे - विश्‍वजित पवार)

Web Title: Less crowd on road in pune due to coronavirus