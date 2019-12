पत्रांमुळे लेखकातील माणूस समजायला मदत

मराठी साहित्यातील दीपस्तंभ मानावेत असे जी. ए. कुलकर्णी व सुनीताबाई देशपांडे यांच्यातील पत्रसंवादावर आधारित ‘पत्र, निमित्तमात्र’ अभिवाचन मालिकेचा अखेरचा (बारावा) भाग शनिवार पेठेतील सुदर्शन रंगमंचावर येत्या रविवारी (ता. २९) सादर होणार आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शिका प्रतिमा कुलकर्णी यात प्रमुख अभिवाचक असतील. या विरळा पत्रसाहित्य अभिवाचनामागची त्यांची भूमिका... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अतिशय प्रगल्भ अशा दोन असामान्य व्यक्तींमध्ये झालेला हा पत्रव्यवहार आहे. यात विविध सामाजिक, साहित्यिक संदर्भांसह तत्त्वज्ञानात्मक सांगणेही आले आहे. स्त्री - पुरुष भेदापलीकडची अतिशय समृद्ध अशी ही मैत्री होती. त्यांच्या पत्रसंवादाला निरनिराळ्या मिती होत्या. ‘जी.ए.’ गेल्यावर सुनीताबाईंनी अखेरचे पत्र लिहिले, त्यात त्यांनी मनात प्रचंड आवेगाने दाटून आलेल्या भावनांना वाट करून दिली. ‘जी.ए.’ शेवटच्या काळात अवघ्या काहीशा अंतरावर असल्याचे आपल्याला कळू शकले नाही, आपण त्यांच्यासाठी काही करू शकलो नाही, असे आक्रंदन त्या पत्रात आहे. या पत्राबरोबरच पूर्वी लिहिलेली; पण अपूर्ण राहिल्याने पाठवायची तीन पत्रेही यात आहेत. वेगवेगळा कालावधी, मनःस्थिती व संदर्भांचे पदर त्यांत दिसतात. ‘जी.एं.’च्या मैत्रीसाठी बाई धडपडत होत्या. ‘जी.एं.’च्या स्वभावातल्या भिंतींचा अडसर मध्ये होता. त्यातील ‘बिटविन द लाइन्स’ बाई वाचायच्या, त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करायच्या; पण ‘जी.एं.’नी घालून घेतलेल्या बंधनांमुळे ते शक्‍य होत नसे. बाई ते सगळंही समजून घेत राहिल्या. त्यांनी ‘जी.एं.’ना पत्रांच्या माध्यमातून लिहितं केल्यामुळे त्यांच्या कित्येक गोष्टी कळू शकल्या. या लेखकात दडलेला ‘माणूस’ मराठी वाचकांना समजायला मदत झाली.

