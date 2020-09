'तुझी लाज वाटते कंगना'; लेफ्टनंट जनरल डॉ. कानिटकरांचं ट्विट व्हायरल

पुणे : मुंबईबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेला वाद शांत होत नाही, तोच आता अभिनेत्री कंगणा राणावत हिने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना सॉफ्ट पॉर्नस्टार म्हटल्यानंतर कंगना राणावतला सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागला. कंगनाविरोधात लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर यांचे ट्विटही व्हायरल होत आहे.

या ट्विटमध्ये कंगनाचा धिक्कार करत उर्मिला यांची बाजू घेतली आहे. कंगनाची लाज वाटत असून उर्मिलाचा अभिमान वाटतो आहे, असे या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. या ट्विटसह कंगनाचा उर्मिला यांच्याविरोधात वक्तव्य करणारा व्हिडिओही शेअर करण्यात आला आहे. "लज्जास्पद आहे हे कंगना राणावत. मी सहसा कुणाबाबत अशी प्रतिक्रिया देत नाही. मात्र, एक महिला म्हणून मला यामुळे खूप वेदना झाल्या आहेत. उर्मिला मातोंडकरजी आम्हाला तुमचा सार्थ अभिमान आहे, असे डॉ. कानिटकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

मातोंडकर यांनी कंगना विरोधात वक्तव्य केल्यानंतर कंगणाने एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत उर्मिला यांच्यावर टीका केली आहे. उर्मिला देखील सॉफ्ट पॉर्नस्टार आहे. मला माहीत आहे की, ते अत्यंत निंदनीय आहे, पण ती तिच्या अभिनयासाठी नक्कीच ओळखली जात नाही. ती कशासाठी ओळखली जाते? सॉफ्ट पॉर्नसाठी ना? जर तिला तिकीट मिळू शकते, तर मला का नाही? कंगनाने असे वक्तव्य केल्यानंतर सोशल मीडियावर तिच्यावर टीका होऊ लागली आहे.

कंगनाच्या या विधानानंतर उर्मिला यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली. यातून त्यांनी कंगनाचे नाव न घेता उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असावा. जय महाराष्ट्र, जय हिंद, शुभ रात्री अशी कॅप्शन देत उर्मिला यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक फोटो शेअर केला आहे. 'सूड माणसाला जाळत असतो, संयमच सुडावर नियंत्रण मिळवण्याचा उपाय असतो,' असे त्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

Shame on you @KanganaTeam

I never comment on anyone like that. But as a woman it is going to hurt me a lot.

आम्हाला तुमचा सार्थ अभिमान आहे @UrmilaMatondkar जी https://t.co/3sxOlzMqpE

— DR.Madhuri Kanitkar (@MadhuriKanitkar) September 17, 2020