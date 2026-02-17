लोधवडे जवळ अपघात
लोधवडेजवळ अपघातात
बिदाल, पळशीचे पाच जखमी
गोंदवले, ता. १७ : सातारा- लातूर महामार्गावरील लोधवडेजवळ आज सकाळी झालेल्या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. दूध वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने दोन दुचाकीस्वारांना समोरासमोर धडक दिल्याने हा अपघात झाला.
घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, की सातारा- लातूर महामार्गावरून म्हसवडकडून दहिवडीच्या दिशेने निघालेल्या दूध वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने (एमएच ११ डीडी २८११) समोरून येणाऱ्या दुचाकी (एमएच ११ एक्स ५७७१) व त्याच्याच मागून येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीला लोधवडे फाट्याजवळ जोरदार धडक दिली. त्यानंतर दूध वाहतूक करणारे वाहन काही अंतरावर जाऊन रस्त्यालगतच्या नाल्यात जाऊन अडकले.
या अपघातात दोन्ही दुचाकीवरील पाच जण जखमी झाले. जखमींमध्ये स्वप्नील संतोष दीक्षित, प्रथमेश दीक्षित व सौरभ दीक्षित (सर्व रा. बिदाल, ता. माण) यांचा समावेश आहे. उर्वरित दोन जखमी पळशी (ता. माण) येथील असून, त्यांची नावे समजू शकली नाहीत. घटनेची माहिती मिळताच दहिवडी पोलिस घटनास्थळी दाखल होऊन अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यावरून बाजूला करून वाहतुकीला मार्ग मोकळा करून दिला.
