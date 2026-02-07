लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांच्या अपेक्षा - लोहगाव
लोहगाव
- रखडलेले प्रकल्प :-
१. उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम
२. भक्ती-शक्ती स्मारक
३. हरणतळे परिसरातील वॉकिंग ट्रॅक
४. पाण्याच्या टाक्यांची कामे
५. विकास आराखड्यानुसार रस्त्यांची रचना
नागरी प्रश्न
१. आरोग्य सुविधांचा अभाव, प्रसूतिगृह नसल्याने महिलांची गैरसोय
२. हरणतळे तलावाभोवती वॉकिंग ट्रॅक तयार करून अनेक वर्षे लोटली, मात्र सुशोभीकरण नाही.
३. लोहगावात एकही उद्यान नाही
४. टाक्यांची कामे प्रलंबित असल्याने पाणीटंचाईच्या झळा
५. लोहगावच्या विकास आराखड्यात अनेक घरे बाधित होत असल्याने नागरिकांचा त्यास विरोध
नागरिकांच्या अपेक्षा
१. उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम पूर्ण करून खाटांची मर्यादा ३०० पर्यंत वाढवावी
२. मुख्य चौकात भक्ती-शक्ती स्मारक उभारावे
३. हरणतळे तलाव परिसरात लहान मुले व वृद्धांकरिता सुसज्ज उद्यान व्हावे
४. पाण्याच्या टाक्यांची कामे त्वरित पूर्ण करून दररोज किमान एक तास पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करावा
५. विकास आराखड्यात बाधित होणाऱ्या घरांचा विचार करून पर्यायी मार्ग घ्यावेत.
यापूर्वी असणारे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बंद झाल्याने सामान्य नागरिकांची हेळसांड होत आहे. किरकोळ तसेच प्रसूतीसारख्या मोठ्या उपचारांकरिताही नागरिकांना खासगी दवाखान्यात जावे लागत असून अनावश्यक खर्च करावा लागत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम झाल्यास परिसरातील नागरिकांचा अनावश्यक खर्च कमी होऊन गैरसोयही टळेल.
- अमोल पवार, लोहगाव
पाण्याच्या टाक्यांची कामे सुरू असल्याने एका दिवसाआड आणि कमी दाबाने पाणी येते. तसेच पाण्याची वेळ सकाळी दहानंतर असल्याने नोकरदार महिलांची चांगलीच तारांबळ उडते. पाण्याशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याने केवळ कामावर जाण्यास नेहमीच उशीर होतो.
- दीपाली क्षिरसागर, नोकरदार महिला, लोहगाव
लोहगाव : उपजिल्हा रुग्णालयाचे रखडलेले काम.
लोहगाव : भक्ती-शक्ती स्मारकासाठी उभा केलेला अर्धवट चौथरा.