लोणावळा नगरपरिषद सेवकवर्ग संस्थेच्या अध्यक्षपदी सरवाण
लोणावळा, ता. २३ : लोणावळा नगर परिषद सेवक वर्गाची सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदी चेतन सरवाण यांची तर स्वाती सुनील गायकवाड यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली.
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशानुसार मावळ तालुका प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था येथील कार्यालयात ही निवडणूक प्रक्रिया झाली. निवडीसाठी एम. ए. कुलकर्णी यांनी अध्यासी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले. निर्धारित वेळेत अध्यक्ष पदासाठी चेतन सरवाण आणि उपाध्यक्ष पदासाठी स्वाती गायकवाड यांचा प्रत्येकी एकच अर्ज आल्याने ही निवड बिनविरोध झाल्याचे अध्यासी अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. संस्थेचे सचिव अनिल अकोलकर, खजिनदार जितेंद्र राऊत, संचालक सूर्यकांत हाळुंदे, संतोष गिरी, मुरलीधर कांबळे, बबन कांबळे, जयश्री दिनेश राणवे, व्यवस्थापक दशरथ गावकर, लिपिक संदीप लांडगे आदी उपस्थित होते.
चेतन सरवाण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.