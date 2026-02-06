‘यूपीएससी’त लोणावळ्याच्या शुभम वाघमारे याचे यश
लोणावळा, ता. ६ : लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा-खंडाळा यांच्या वतीने लायन्स क्लब इंटरनॅशनलचे मेल्वीन जोन्स यांच्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) वतीने घेण्यात आलेल्या ‘कम्बाइंड जिओ-सायंटिस्ट एक्झामिनेशन’ मध्ये यश संपादन केल्याबद्दल लोणावळा येथील रहिवासी शुभम वाघमारे यांना गौरविण्यात आले. ही परीक्षा उत्तीर्ण होणारे वाघमारे हे लोणावळ्यातील पहिले नागरिक ठरले असून, त्यांच्या या यशाबद्दल क्लबच्या वतीने झोन चेअरमन एमजेएफ देवल पारेख आणि अध्यक्षा कांता ओसवाल यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमास अश्विनी कदम, डॉ. पोपट ओसवाल, ॲड. प्रफुल लुंकड, वीरल गाला, देवेंद्र नालेकर, अभय जैन, अमित लुणावत, प्रकाश जैन यांच्यासह क्लबचे सदस्य उपस्थित होते. चार्मी पारेख यांनी क्लबच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.
या प्रसंगी वाघमारे यांनी यशाचा प्रवास सांगितला. सध्या पीएच.डी. करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले तसेच भविष्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे आश्वासन दिले.
या वेळी क्लबचे सर्व माजी अध्यक्षांचा त्यांच्या सामाजिक कार्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन निराली नालेकर यांनी केले. आभार प्रदर्शन वीरेंद्र पारेख यांनी केले.
