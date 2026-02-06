लोणावळ्यात पदाधिकारी ‘ॲक्शन मोड’वर
लोणावळा, ता. ६ : शहरातील स्वच्छता, रस्त्यांची दुरवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरी सुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढू लागल्यानंतर लोणावळा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष व नगरसेवक थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. केवळ कार्यालयीन बैठका न घेता प्रत्यक्ष पाहणी करत कामांचा आढावा घेण्यावर भर देण्यात येत आहे.
नगराध्यक्षांसह विविध प्रभागांतील नगरसेवकांनी शहरातील मुख्य चौक, अंतर्गत रस्ते, बाजारपेठा, पर्यटनस्थळांकडे जाणारे मार्ग तसेच वसाहतींना भेटी देत स्वच्छता, कचरा साचणे, गटारांची अवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना जागेवरच सूचना देण्यात आल्या. शहरात काही ठिकाणी कचरा उचलण्यास उशीर होत असल्याचे तसेच काही नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जात असल्याचे आढळून आले. अशा नागरिकांना समज देण्यात येत आहे.
गटार दुरुस्ती, रस्त्यांचे डागडुजी काम, तसेच पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी तातडीने सोडविण्याचे आदेश देण्यात आले. नगरसेवकांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या. काही ठिकाणी रस्त्यावरील अतिक्रमण, पार्किंगचा प्रश्न, स्ट्रीट लाइट बंद असणे अशा समस्याही समोर आल्या असून, त्यावर नगरसेवक मंडळींकडून तत्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहे. उपनगराध्यक्ष देविदास कडू म्हणाले, ‘‘स्वच्छ लोणावळा ही केवळ घोषणा नसून ती प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे,’’
‘‘शहराचा विकास केवळ फाईलवर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून कामे तपासत आहोत. अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक यांच्या सहकार्याने लोणावळा अधिक स्वच्छ व सुंदर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,’’ असे नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी सांगितले.
छायाचित्र: LON26B05206
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.