पंडित देशमुख सभापतीपदाचे प्रबळ दावेदार ; अन्य नावेही चर्चेत
लोगो : माढा पंचायत समिती
---
MDH26B05190
पंडित देशमुख
---
MDH26B05189
सुनीता पाटील
---
MDH26B05188
स्वाती गिड्डे
---
पंडित देशमुख यांचे नाव
सभापतिपदासाठी आघाडीवर
शिंदे कुटुंबीयांच्या पाठिंब्याने सत्ता निश्चित
किरण चव्हाण : सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. १० : माढा तालुका पंचायत समितीत भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने सत्तेची सूत्रे शिंदे कुटुंबीयांच्या हातात आली आहेत. त्यामुळे सभापतिपदासाठी शिंदे कुटुंबीयांचा पाठिंबा असलेलाच उमेदवार निवडला जाणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. सध्या मानेगाव गणातून विजयी झालेले पंडित देशमुख हे सभापतिपदासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत.
करमाळा विधानसभा मतदारसंघातील भोसरे, रोपळे (क), कुर्डू आणि अकोले खुर्द या चार गणांतून माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवलेले चार उमेदवार विजयी झाले. तर माढा विधानसभा मतदारसंघातील मानेगाव, उपळाई बुद्रूक, लऊळ, टेंभुर्णी, रांझणी आणि पिंपळनेर या सहा गणांतून रणजितसिंह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे उमेदवार कमळ चिन्हावर विजयी झाले. भुताष्टे गणातून भाजप पुरस्कृत स्वाती गिड्डे यांनी विजय मिळवला. यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मिळून पंचायत समितीत ११ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे सभापतिपदावर कोणाची वर्णी लागणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
सभापतिपदासाठी मानेगाव गणातील ज्येष्ठ नेते पंडित देशमुख यांचे नाव आघाडीवर आहे. ते तेरणा मेडिकल कॉलेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून, भाजपचे नेते राणाजगजितसिंह पाटील यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. प्रशासकीय कामाचा अनुभव व पक्षातील मजबूत संपर्क यामुळे त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
---
चाैकट
सुनीता पाटील, स्वाती गिड्डे यांचीही नावे चर्चेत
दरम्यान, टेंभुर्णी भागातील माजी जिल्हा परिषद सदस्य व माजी सभापती संजय पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील (रांझणी गण) तसेच करमाळा विधानसभा मतदारसंघातील सापटणे गावच्या स्वाती गिड्डे (भुताष्टे गण) यांची नावेही चर्चेत आहेत. मात्र सध्याच्या घडीला पंडित देशमुख यांची दावेदारी सर्वाधिक मजबूत मानली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.