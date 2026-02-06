माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदानासाठी प्रशासकीय यंत्रणा रवाना
कुर्डुवाडी : माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी मतदान यंत्रे व इतर साहित्य केंद्रांवर घेऊन निघालेले निवडणूक कर्मचारी
३६ बसद्वारे कर्मचाऱ्यांसह साहित्य केंद्रावर रवाना
२६९ मतदान केंद्रांसाठी १,३४५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; १५५ कर्मचारी राखीव
सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. ६ : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी कुर्डुवाडी येथील एमआयडीसीमधील गोदामातून मतदान साहित्याचे वाटप करण्यात आले. मतदान अधिकारी व कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधून आपापल्या मतदान केंद्रांकडे रवाना झाले.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात व पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान होणार असून, जिल्हा परिषदेसाठी २० व पंचायत समितीसाठी ५० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. शुक्रवारी सकाळी आठपासून एमआयडीसी परिसरात मतदान साहित्य घेण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. मतदान केंद्रनिहाय साहित्य वाटप करून सर्व कर्मचारी केंद्रावर पोचले आहेत.
मतदान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी ३६ बस, २० जीप, तर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी २८ जीप उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, २ जीप राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तालुक्यातील २६९ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी १,३४५ अधिकारी व कर्मचारी नेमण्यात आले असून १५५ कर्मचारी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
चौकट
२ लाख ५८ हजार ७१४ मतदारसंख्या
माढा तालुक्यातील १ लाख ३४ हजार ४४७ पुरुष, १ लाख २४ हजार २६२ महिला व इतर ५ मतदार असे एकूण २ लाख ५८ हजार ७१४ मतदार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान करणार आहेत. मतदानासाठी सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली असून, मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
