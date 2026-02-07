माढा तालुक्यात शांततेत व चुरशीने मतदान
माढा तालुका
MDH26B05084, MDH26B05085
फोटो ओळ ः उंदरगाव (ता. माढा) ः येथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी तरुणांनी केलेल्या रांगा.
दुपारनंतर खऱ्या अर्थाने रंगला लोकशाहीचा उत्सव
तालुक्यात चुरशीने अन् शांततेत मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. ७ : माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत चुरशीने व शांततेत मतदान झाले आहे. माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (ता. ७) सकाळी मतदानास सुरुवात झाली. सकाळी मतदानाचा वेग कमी होता. सकाळी साडेअकरापर्यंत १७.८५ टक्के मतदान झाले होते. दुपारी दीडवाजेपर्यंत ३०.८३ टक्के मतदान झाले होते. दुपारी साडेतीनपर्यंत ४५.५६ टक्के मतदान झाले होते. दुपारनंतर मतदानाचा वेग वाढला होता व मतदान केंद्रावर रांगा दिसून आल्या. दुपारनंतर लोकशाहीचा उत्सव खऱ्या अर्थाने रंगला.
सकाळी मतदानाचा वेग मंदावलेला असला तरी दुपारनंतर मतदारांनी मतदान केंद्रांकडे मोठ्या संख्येने धाव घेतली. ग्रामीण भागातील निवडणूक वातावरण हे उत्साही होते. गावातील पारावर, चौकात राजकीय चर्चा, तरुणांची गटागटात झालेली गर्दी, वयोवृद्धांना मतदानासाठी केलेली विशेष सोय या सर्व गोष्टींनी लोकशाहीचा उत्सव अधिक रंगतदार झाला.
या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या २० तर पंचायत समिती गणातील ५० उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले आहे. प्रमुख नेत्यांनी आपापल्या गावात जाऊन मतदानाचा हक्क बजावला. ज्येष्ठ ग्रामस्थांना वाहनातून केंद्रापर्यंत आणण्याची व्यवस्था केली.
राजकीय समीकरणे पाहता, माढा तालुक्यातील शिंदे, सावंत, साठे ही घराणी भाजपच्या बाजूने उभी राहिली. दुसरीकडे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व आमदार अभिजित पाटील हे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहिले. मानेगाव, उपळाई बुद्रुक, मोडनिंब, टेंभुर्णी या जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी लढत झाली. बेंबळे मतदारसंघात भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी सरळ लढत झाली तर कुर्डू व भोसरे गटात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गट एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले होते.
तालुक्यातील ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे वातावरण हे केवळ राजकीय स्पर्धेपुरते मर्यादित दिसून आले नाही. राजकीय चर्चेबरोबरच गावातील चौकात झालेल्या चर्चांमध्ये शेती, पाणी, रस्ते, शाळा यासारख्या स्थानिक प्रश्नांचा उल्लेख चर्चेतून दिसून आला. मतदारांनी केवळ पक्षनिष्ठेवर नव्हे तर विकासाच्या मुद्द्यांवरही विचार करून मतदान केले. महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. सकाळी कमी प्रमाणात दिसलेल्या महिला मतदारांची उपस्थिती दुपारनंतर वाढली.
या निवडणुकीने तालुक्यातील राजकीय समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची केली आहेत. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट आणि दोन्ही शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रीय समाज पक्ष यांच्यातील स्पर्धा मतदारांना विविध पर्याय देणारी ठरली.
मॉकपोल दरम्यान काही मतदान यंत्रांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. मात्र लगेच मशिन बदलण्यात आल्याने त्याचा मतदान प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम झाला नाही.
आता सर्वांचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. या निकालातून माढा तालुक्याचे राजकीय भवितव्य निश्चित होणार असून, स्थानिक विकासाच्या धोरणांवरही याचा परिणाम होणार आहे.
