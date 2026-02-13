सावंत कुटुंबाकडे दुसऱ्यावेळी मानेगाव गटाचे नेतृत्व तीन; एस फॅक्टर आले कामी
MDH26B05112
वाकाव (ता. माढा) ः येथील जयवंत बंगल्यावर विजयाची खून दाखवताना सावंत कुटुंबीय व कार्यकर्ते.
सावंत कुटुंबाकडे दुसऱ्यावेळी मानेगाव गटाचे नेतृत्व
तीन एस फॅक्टर आले कामी; तीन पी फॅक्टर ठरले निष्प्रभ
किरण चव्हाण ः सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता. १३ : माढा तालुक्यातील मानेगाव जिल्हा परिषद गटातून सावंत कुटुंबाला दुसऱ्यावेळी जिल्हा परिषद गटाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली असून पूरग्रस्त भागातील ऊस प्राधान्यक्रमाने नेणे, पूरस्थितीत ग्रामस्थांना मदत व जनसंपर्काबरोबरच राजकीय डावपेच यशस्वी ठरल्याने पृथ्वीराज सावंत मानेगाव गटातून ६८१७ इतक्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. या गटात सावंत, शिंदे, साठे हे तीन एस फॅक्टर कामी आले. तर दुसरीकडे मोहिते-पाटील, आमदार पाटील, उमेदवार पाटील हे तीन पी फॅक्टर निष्प्रभ ठरले.
माढा तालुक्याचा पूर्व भाग असलेल्या मानेगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीपासून आमदार अभिजित पाटील यांच्या बाजूने वातावरण होते. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या सुरवातीलाही हीच परिस्थिती होती. मात्र, माढा विधानसभा निवडणुकीवेळी सावंत कुटुंबीयांनी रणजितसिंह शिंदे यांना मदत केली होती. ही गोष्ट लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाकडून रणजितसिंह शिंदे यांनी पृथ्वीराज सावंत यांना उमेदवारी दिली. मिळालेल्या संधीचे सोनं करत सावंत कुटुंबीयांनी या मतदारसंघात प्रा. शिवाजीराव सावंत जिल्हा परिषद सदस्य असतानापासूनचा असलेला संपर्क, केलेली विकास कामे व राजवी ॲग्रो कारखान्याच्या माध्यमातून पुरात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा ऊस प्राधान्यक्रमाने नेऊन अनेक ग्रामस्थांना मदतीचा हात दिला. मतदानाच्या काही दिवस अगोदर दादासाहेब साठे यांनाही आपल्याकडे खेचण्यात शिंदे-सावंत यांना यश आले. मानेगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून इच्छुक असलेले पंडित देशमुख यांना मानेगाव पंचायत समिती गणातून उमेदवारी देऊन शिंदे यांनी मतविभागणी टाळण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. जामगाव, तांदूळवाडी, बुद्रूकवाडी ही गावे वगळता पृथ्वीराज सावंत यांना मतदारसंघातील इतर सर्व गावात मताधिक्य असून महातपूर, विठ्ठलवाडी, वाकाव, दारफळ या गावांनी अधिक साथ दिली आहे.
शिंदे यांचे निष्ठावंत असलेले सुहास पाटील व मानेगाव ग्रामपंचायतीचे सदस्य दादासाहेब पारडे यांना आमदार अभिजित पाटील यांनी मानेगाव जिल्हा परिषद गट व मानेगाव गणातून उमेदवारी दिली. मात्र, त्याचा फारसा फायदा आमदार पाटील यांना झाला नाही. दोन्ही उमेदवारांचा विशेष प्रभाव या निवडणुकीत जाणवला नाही.
चौकट...
मानेगाव गणातून देशमुखांचा विजय
पंडित देशमुख व त्यांचे बंधू अनिल देशमुख मागील अनेक वर्षांपासून धानोरे, मानेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येतात. शिंदे कुटुंबाशी एकनिष्ठ असलेले या कुटुंबाचे या भागात मोठे राजकीय वजन असल्याने व यांना मानणारा वर्ग असल्याने सावंतांसोबत मानेगाव गणातून देशमुख यांचाही विजय सुकर झाला.
चौकट --
दारफळ गणातून अपक्षाची बाजी
दारफळ पंचायत समिती गणातून मतदारांनी भाजपच्या व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना नाकारून अपक्ष उमेदवार सोनाली साठे यांना विजयी केले. त्यांचे पती मनोज ऊर्फ मुन्ना साठे यांचा मागील निवडणुकीत याच गणातून थोड्या मतांनी पराभव झाला होता. यावेळी त्यांचा असलेला जनसंपर्क व लोकांच्या मदतीसाठी कायम धावून जाण्याच्या स्वभावामुळे ग्रामस्थांनी साठे यांना साथ दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.