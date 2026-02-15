बार्शीत मोठ्या उत्साहात महाशिवरात्री साजरी

BAR26B13003
बार्शी : बाळेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी झालेली महिलांची गर्दी.
‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात १२ लिंगांचे दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा :
बार्शी शहर, ता. १५ : महाशिवरात्रीनिमित्त शहरातील १२ लिंगासह शिवमंदिरात भाविकांत मोठा उत्साह दिसून आला. ‘हर हर महादेव’च्या गजरात सर्व लिंगाचे दर्शन घेत महाशिवरात्री साजरी करण्यात आली. यावेळी ठिकठिकाणी उत्साहाचे वातावरण होते.
शहरातील सर्वच पुरातन शिवमंदिरासह प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या इमारतीवर आकर्षक फुलांची आणि विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. मंदिरात भविकांकडून पूजापाठ, होमहवन, मंत्रोपचार, दीपप्रज्वलन आदी धार्मिक कार्यक्रम होतात. तसेच सर्वच मंदिरासमोर विविध सामाजिक संघटनांच्यावतीने शरबत वाटप, फळे, उपवासाचे पदार्थ खिचडी वाटप करण्यात आले. आत्रिकऋषी, उत्तरेश्वर, मल्लिकार्जुन मंदिर येथे फळे वाटप करण्यात आले. तर बाळेश्वर मंदिर येथे नगरसेविका गोदावरी शिंदे व भैरू शिंदे मित्र मंडळाच्या वतीने भाविकांना दुधाचे वाटप करण्यात आले तर शनी बोळातील गणेश्वर मंदिरात ही शरबत वाटप करण्यात आले.
चौकट :
बार्शीतील १२ ज्योतिर्लिंग मंदिरे
रामेश्वर मंदिर (कुर्डुवाडी रस्ता), पाताळेश्वर (आशा टॉकीज जवळ), बाळेश्वर (सुलाखे हायस्कूल जवळ), शंकेश्वर (कचेरी रोड), विश्वेश्वर (भगवंत मंदिर), नगरेश्वर (राम मंदिर), गणेश्वर (शनीबोळ), गणाधिश्वर (तुळशीराम रोड), बुद्धेश्वर (न्यू हायस्कूल जवळ), पंचमुखी परमेश्वर (दाणे गल्ली), सोमेश्वर बुरूड गल्ली) आणि भीमाशंकर (कर्नल भोसले चौक).