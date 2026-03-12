महाबळेश्वरात व्यावसायिक गॅस टंचाईचे सावट; पर्यटन हंगामापूर्वी हॉटेल व्यवसाय चिंतेत
महाबळेश्वरला हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत
महाबळेश्वर, ता. १२ : उन्हाळी पर्यटन हंगाम तोंडावर असतानाच महाबळेश्वरमध्ये व्यावसायिक एलपीजी गॅस पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्यवसायावर गंभीर समस्या निर्माण झाली असून, व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचे पडसाद आता पर्यटन क्षेत्रातही उमटू लागले आहेत.
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या बाबतीत २५ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर पुढील बुकिंग करण्याची अट कायम आहे. वर्षाला १२ सिलिंडरचा कोटा पूर्ववत असला, तरी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पुढील आदेश येईपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत.
महाबळेश्वर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील (इको-सेन्सिटिव्ह) क्षेत्र असल्याने येथे लाकूड वापरावरही निर्बंध आहेत. त्यामुळे अनेक हॉटेलमध्ये लाकूड केवळ पाणी गरम करण्यापुरते वापरले जात होते. मात्र, आता गॅसअभावी कोळशाच्या भट्यांचा पर्याय स्वीकारण्यास हॉटेल व्यावसायिकांनी सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, गॅसपुरवठा अनिश्चित झाल्याने लाकूड किंवा डिझेल भट्ट्यांचा पर्याय स्वीकारावा लागणार असला, तरी त्या उभारण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. परिस्थिती लवकर सुधारली तर हा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पन्न घटत असताना खर्च वाढण्याची दुहेरी कोंडी व्यावसायिकांवर आली आहे, अशी प्रतिक्रिया हॉटेल पूनमचे मालक आशिष नायडू यांनी व्यक्त केली.
कोट -
व्यावसायिक गॅस सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला आहे. पर्यटकांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला असून, बाहेरगावाहून आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाची सोय करणेही कठीण झाले आहे.
- हेमंत साळवी, मालक, हॉटेल मेघदूत, महाबळेश्वर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.