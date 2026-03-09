आसू - सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘महाराजस्व समाधान शिबिर’ प्रभावी माध्यम :आमदार सचिन पाटील
‘महाराजस्व’मुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी
आमदार सचिन पाटील; साठे, राजाळे येथे अभियानास सुरुवात
आसू, ता. ९ : सर्वसामान्य शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या महसूलविषयक अडचणी तातडीने सुटाव्यात, हाच महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. युती शासनाने सुरू केलेल्या या शिबिराचा लाभ घेऊन नागरिकांनी आपली प्रलंबित कामे पूर्ण करून घ्यावीत, असे आवाहन आमदार सचिन पाटील यांनी केले.
राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियान टप्पा क्रमांक एकमधील साठे आणि राजाळे येथे आमदार पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रारंभ करण्यात आला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
या वेळी प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, जिल्हा बँकेचे संचालक शिवरूपराजे खर्डेकर, माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले, भाजप जिल्हा सरचिटणीस जयकुमार शिंदे यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या शिबिरामध्ये शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांच्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला, तसेच विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या विविध शासकीय दाखल्यांचे जागीच वाटप करण्यात आले. या अभियानांतर्गत पहिल्याच दिवशी साठे व राजाळे परिसरातील बहुसंख्य नागरिकांनी उपस्थित राहून आपल्या कामांचा निपटारा करून घेतला.
26B02591
साठेफाटा ः लाभार्थ्यांना शासकीय दाखल्यांचे वाटप करताना सचिन पाटील. त्या वेळी शिवरूपराजे खर्डेकर, जयकुमार शिंदे, डॉ. अभिजित जाधव आदी.
