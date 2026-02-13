पानीव''च्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे स्पर्धा परिक्षेत यश
गणेश साबळे
सुप्रिया शिंदे
श्रीराम महाविद्यालयाच्या दोन विद्यार्थ्यांचे यश
बोंडले : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेतून पानीव (ता. माळशिरस) येथील श्रीराम उद्यानविद्यान महाविद्यालयातील दोन विद्यार्थ्यांची कृषी अधिकारीपदी निवड झाली आहे. यामध्ये सन २०२२-२३ मध्ये कृषी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या गणेश शुभम साबळे याने उपविभागीय कृषी अधिकारी (वर्ग १) पदाला गवसणी घातली आहे. तर सन २०२१-२२ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सुप्रिया महादेव शिंदे हिने तालुका कृषी अधिकारीपदी (वर्ग २) आपली निवड सार्थ ठरवली आहे. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर त्यांचे हे यश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल श्रीराम शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, मार्गदर्शक श्रीलेखा पाटील, सचिव ॲड. अभिषेक पाटील, सहसचिव करण पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रमोद झगडे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य पांडुरंग कोळेकर, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सन्मान केला.
