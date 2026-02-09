खेड तालुका पंचायत समिती निकाल
वाडा गण
विजयी - मनीषा हिले - शिवसेना - ४४३६
पराभूत - ज्योती मोरमारे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ४०९४
आशा सुपे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ३६४१
नोटा - २९८
--------------------
वाशेरे गण - अनुसूचित जमाती
विजयी - दिनेश हांडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ४७५२
पराभूत - विकास भारती - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ३९७६
पराभूत - रोहिदास मेठल - शिवसेना - ३९०२
नोटा - २५५
------------------------------
कडूस गण - सर्वसाधारण
विजयी - शंकर कावडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ७४४३
पराभूत - संतोष ढमाले - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ५०९०
पराभूत - चांगदेव ढमाले - शिवसेना - ११९१
पराभूत - प्रदीप शिंदे - भाजप - ७४७
पराभूत - कैलास मुसळे - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) - ६६६
पराभूत - चंद्रकांत भोर - अपक्ष - ४८
पराभूत - शिवकुमार सुकाळे - अपक्ष - ९०
नोटा - १२५
----------------------
चास गण - सर्वसाधारण महिला
विजयी - कविता राक्षे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ४६८४
पराभूत - प्रियांका देवदरे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५४३९
पराभूत - शशिकला शिंदे - अपक्ष - २२६
नोटा - २५२
----------------------
वाफगाव गण - सर्वसाधारण
विजयी - ज्ञानेश्वर ढेरंगे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ८३४६
पराभूत - अजय चव्हाण - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५९०८
पराभूत - सुनीता सांडभोर - शिवसेना - १९४१
-------------------------
रेटवडी गण - सर्वसाधारण
विजयी - दिलीप डुबे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ६८४६
पराभूत - अनिता मांजरे - शिवसेना - ५८४२
पराभूत - अशोक चौधरी - राष्ट्रवादी काँग्रेस - २६८४
नोटा - २३८
-----------------------
पिंपळगाव गण - सर्वसाधारण महिला
विजयी - विद्या मोहिते - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ८९३९
पराभूत - रोहिणी पानसरे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५७७१
पराभूत - सीमा दौंडकर - शिवसेना - ११९९
पराभूत - चैताली थिटे - भाजप - २९०
नोटा - १८७
----------------------
मरकळ गण - सर्वसाधारण
विजयी - प्रसाद घेनंद - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ६९०६
पराभूत - भगवान लोखंडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - २५६०
पराभूत - विशाल झरेकर - शिवसेना - ४५७९
पराभूत - भुदेव शिंदे - अपक्ष - ९४
नोटा - ८६
----------------------
मेदनकरवाडी गण - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
विजयी - महेंद्र मेदनकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ६४४४
पराभूत - अरुण कुसाळकर - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ४३०९
पराभूत - संजय वाघमारे - शिवसेना - ६५८
नोटा - ११५
-----------------------
काळूस गण - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
विजयी - मंगेश सावंत - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ८३७०
पराभूत - सय्यद इनामदार - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ६२७६
पराभूत- नवनाथ कड - शिवसेना - ८८०
नोटा - ३०६
-----------------------
पाईट गण - नामाप्र (महिला)
विजयी - सारिका गोगावले - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ८८४२
पराभूत - पल्लवी दरेकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ७३६९
पराभूत - जया भोकसे - शिवसेना - ७४३
पराभूत - कावेरी राळे - भाजप - १९६
नोटा - ११०
--------------------------
आंबेठाण गण - सर्वसाधारण महिला
विजयी - श्रद्धा मांडेकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ७३८५
पराभूत - रोहिणी पडवळ - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ७३६९
पराभूत - योगिता लिंभोरे - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) - ३११
नोटा - १४४
--------------------------
महाळुंगे गण - सर्वसाधारण महिला
विजयी - अश्विनी तरस - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ९५४९
पराभूत - दीपाली बवले - शिवसेना (ठाकरे) - २१७२
पराभूत - अर्चना गाडे - शिवसेना - ५६८
नोटा - १३४
------------------------------
नाणेकरवाडी गण - अनुसूचित जमाती महिला
विजयी - रूपाली कांबळे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ४४०७
पराभूत - रत्नकला जगताप - राष्ट्रवादी काँग्रेस - २३१०
पराभूत - छाया किर्ते - शिवसेना - ४२९
पराभूत - प्रियांका पाटोळे - भाजप - ३०५
पराभूत - सविता गोतारणे - काँग्रेस - ४०३
पराभूत - कविता म्हस्के - अपक्ष - ५६५
पराभूत - नंदा शिंदे - अपक्ष - ५८
नोटा - १८७
---------------------------
कुरुळी गण - नामाप्र महिला
विजयी - गौरी मुऱ्हे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ५२१३
पराभूत - सुरेखा गवारी - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ४६०९
पराभूत - तनुजा पवार - शिवसेना (शिंदे) - ३५८६
नोटा - ९६
-----------------------
आळंदी ग्रामीण गण - सर्वसाधारण
विजयी - निखिल थोरवे - राष्ट्रवादी काँग्रेस - ७०७५
पराभूत - काळूराम थोरवे - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - ६०७८
नोटा - १५०
