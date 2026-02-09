राज्यात ४९ लाख कर्मचाऱ्यांना ‘ईएसआय’चे कवच
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.९ ः कर्मचारी राज्य विमा योजनेअंतर्गत (ईएसआय) योजनेअंतर्गत विमा कवच प्राप्त कर्मचाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती श्रम आणि रोजगार मंत्री शोभा करंदलजे यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
राज्यातील तीन लाख ७० हजार ९३७ संस्था ‘ईएसआय’शी संलग्न असून त्यातील ४९ लाख १४ हजार ७९० कर्मचाऱ्यांना विम्याचे कवच उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे करंदलजे यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात विमा घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन लाख ३७ हजार २९१ इतकी असून लाभार्थींची संख्या नऊ लाख एक हजार ७०६ इतकी आहे. जिल्ह्यात ‘ईएसआय’ची सात औषधालये असून एक रुग्णालय देखील कार्यरत आहे. देशव्यापी विचार केला तर ‘ईएसआय’ योजनेशी २४ लाख ८३ हजार ५११ हजार संस्था संलग्न असून या संस्थांत कार्यरत असलेल्या तीन कोटी ८४ लाख ३५ हजार ८८० कर्मचाऱ्यांना विम्याचे कवच प्राप्त असल्याचे श्रम मंत्र्यांनी उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. शिवसेनेचे सदस्य संदीपान भुमरे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.