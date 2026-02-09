शेतकऱ्यांसाठी हा विषकाळ ः रजनी पाटील

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ ः मराठवाड्यातील बीड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, धाराशीव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये साडेअकराशे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांकडे काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील यांनी आज राज्यसभेत लक्ष वेधले.
‘‘देश अमृतकाळात पोहोचल्याचे केंद्रातील सरकारला वाटत असले तरी शेतकऱ्यांसाठी हा विषकाळ आहे. विषप्राशन केल्याशिवाय त्यांना मुक्ती मिळत नाही. भारतात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाण मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात २५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एकूण सुमारे साडेअकराशे आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा आहे. तीच समस्या विदर्भाचीही आहे,’’ असे पाटील म्हणाल्या.
ं‘‘कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी, कर्जाची परतफेड होत नाही, मुलांचे शिक्षण पूर्ण होत नाही आणि मुलींचे लग्न होत नाही. पत सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्था, बँका या दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मृत्यूला कवटाळण्यावाचून पर्याय नसतो. बडे उद्योजक हजारो कोटींची कर्जे घेऊन परदेशात पळून जातात. पण शेतकरी छोट्या-छोट्या कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्यामुळे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतात,’’ या वास्तवाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
