पुण्यातील कोरोनाची आकडेवारी धक्कादायक; मुंबई-ठाण्यालाही टाकलं मागे

पुणे - भारतातील कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज नवा उच्चांक गाठत आहे. महाराष्ट्रातही कोरोनाच्या नव्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. दरम्यान, दुसऱ्या बाजुला बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब दिलासादायक आहे. 30 ऑगस्टला आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एका दिवसात 7 हजार 690 रुग्ण ठणठणीत बरे होऊन घरी परतले. यामुळे आतापर्यंत बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 5 लाख 62 हजार 401 इतकी झाली आहे. यामुळे रिकव्हरी रेटही वाढला असून तो 72.04 टक्के इतका झाला आहे. रविवारी दिवसभरात 16 हजार 408 नवे कोरोनाचे रुग्ण आढळले. तर 296 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. आतापर्यंत राज्यात कोरोनामुळे 24 हजार 399 जणांचा मृत्यू झाला. राज्यातील कोरोनामुळे मृत्यू होण्याचा दर हा 3.13 टक्के इतका आहे.

Maharashtra reports 16,408 new COVID-19 cases, 7,690 discharges and 296 deaths, taking active cases to 1,93,548 (highest 51,909 cases in Pune), recoveries to 5,62,401 and death toll to 24,399: State Health Department pic.twitter.com/YWq8Eqfw56

— ANI (@ANI) August 30, 2020