राज्यात दररोज होताय २० महिलांवरील अत्याचार महाराष्ट्रात चिंताजनक वाढ - गेल्या तीन वर्षांत वीस हजारांहून अधिक प्रकरणे
राज्यात महिला अत्याचारात चिंताजनक वाढ
गेल्या तीन वर्षांत वीस हजारांहून अधिक प्रकरणे
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ७ : राज्यात महिलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील तीन वर्षांत सातत्याने वाढ होत असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी-क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट) च्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. कायदे कडक असतानाही महिलांची सुरक्षितता हा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालल्याचे चित्र समोर आले आहे. विशेष म्हणजे २०२१ ते २०२३ या कालावधीत बलात्कार प्रकरणांमध्ये सुमारे २३ टक्के वाढ झाली आहे. दररोज सरासरी २० हून अधिक महिलांवर बलात्कार होत असल्याची गंभीर स्थिती राज्यात आहे. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात १४१ महिलांवर अत्याचार झाल्याची नोंद विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.महाराष्ट्रात महिलांवरील बलात्काराची वाढती आकडेवारी ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची गंभीर जबाबदारी असल्याचे दाखवते. आकडे वाढत असताना कठोर कायदे, जलद न्याय आणि सामाजिक परिवर्तन या तिन्ही गोष्टी एकत्रितपणे राबवण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात २०२३ ते २०२५ दरम्यान १४१ अत्याचाराच्या घटना घडल्याची नोंद विविध पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. यातून १३९ घटनांचा निपटारा करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दाखल अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपींना ताब्यात घेऊन कारवाई करीत अत्याचार पीडित महिलांना पोलीस विभागाने न्याय मिळवून दिला आहे. २०२३ मध्ये ४७, २०२४ मध्ये ५६ तर २०२५ मध्ये ३८ महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडल्या आहेत.
-----------
राज्याची स्थिती (मागील तीन वर्षे)
वर्ष--नोंदवलेली प्रकरणे
२०२१--६,११४
२०२२--६,७१५
२०२३--७,५२१
तीन वर्षांत एकूण : २०,३५० हून अधिक प्रकरणे
(स्रोत : एनसीआरबी)
-------
धक्कादायक वास्तव
-एनसीआरबी, राज्य शासनाच्या माहितीनुसार सुमारे ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये संशयित आरोपी परिचित व्यक्ती (नातेवाईक, शेजारी, मित्र, सहकारी) असतात.
- ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात अत्याचारांच्या प्रकारात वाढ होत आहे
- अल्पवयीन मुलींचे प्रमाण चिंताजनक
- नोंदवलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित मुली अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे.
----
बलात्कार वाढण्यामागील प्रमुख कारणे
- परिचितांकडून होणारे गुन्हे – विश्वासाचा गैरवापर
- तक्रार नोंदवण्याची भीती व सामाजिक दबाव
- लैंगिक शिक्षण व संवेदनशीलतेचा अभाव
- दारू, व्यसन आणि विकृत मानसिकता
- सार्वजनिक ठिकाणी अपुरी सुरक्षा व्यवस्था
---------------------
हे आहेत उपाय ?
- एफआयआर नोंदणीस नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई
- प्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रभावी करणे
- महिला पोलिस पथकांची संख्या वाढवणे
- सीसीटीव्ही, स्ट्रीट लाइट अनिवार्य
- शाळा-महाविद्यालयांत लैंगिक शिक्षण दिले जावे
----
हा आहे पीडितांसाठी आधार
- मोफत कायदेशीर मदत
- समुपदेशन (Counselling)
- आर्थिक व पुनर्वसन योजना
-------
कोट....
अत्याचाराच्या तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलीस खात्यातर्फे तात्काळ घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पिडिताना न्याय देण्याचे काम केले जाते. महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा यासाठी पोलीस खाते नेहमी प्रयत्नशील असते.
डॉ. महेश्वर रेड्डी, पोलिस अधीक्षक, जळगाव
