मावळातील तुल्यबळ लढती
लक्षवेधी लढती
जिल्हा परिषदेच्या इंदोरी-वराळे या महिला राखीव गटात माळवाडी गावच्या सरपंच पल्लवी दाभाडे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून, तर इंदोरीचे माजी उपसरपंच प्रशांत भागवत यांच्या पत्नी मेघा भाजपकडून रिंगणात आहेत. भागवत हे आमदार सुनील शेळके यांचे कट्टर समर्थक मानले जात होते, मात्र उमेदवारी निश्चित नसल्याने या दांपत्याने ऐनवेळी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही लढत प्रतिष्ठेची बनवली आहे.
खडकाळे कार्ला गटात एकवीरा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे यांच्या पत्नी तसेच कार्ला गावच्या सरपंच दीपाली हुलावळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. त्यांच्यासमोर जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे माजी सभापती बाबूराव वायकर यांच्या पत्नी आशा वायकर यांचे आव्हान आहे. वायकर हे पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी घेतल्यामुळे येथेही राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वस्व पणास लावले आहे.
