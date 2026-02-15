पळसनाथ मंदिरात शिवलीला अमृत पारायण
पळसदेव, ता. १५ ः पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील ग्रामदैवत श्री पळसनाथ मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांनी दर्शनासाठी हजेरी लावली होती. यावेळी शिवलीला अमृत पारायण सोहळा व अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. मध्यरात्री शिवलिंगाला बेलपत्र व फुले अर्पण, अभिषेक व महापूजा करण्यात आली.
या सोहळ्यात श्रीनाथ भजनी मंडळ, श्री पळसनाथ भजनी मंडळ (काळेवाडी) आणि माळेवाडी भजनी मंडळ, ज्ञानेश्वरी महिला भजनी मंडळांनी भजन व कीर्तनाचा कार्यक्रम सादर केला. तर येथील श्री स्वामी समर्थ केंद्रातील महिलांनी शिवलीला अमृत ग्रंथाचे पठण केले. उद्या सोमवारी (ता. १६) काल्याच्या कीर्तनाने व महाप्रसाद वाटपाने सप्ताहाची सांगता होणार असल्याची माहिती विश्वस्त भूषण काळे यांनी दिली.
दिवंगत भुजंग काळे यांच्या स्मरणार्थ श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान ट्रस्टचे सचिव मोहन काळे यांनी शनिवारी (ता. १४) रामायणाचार्य सतिश महाराज खोमणे यांच्या कीर्तनाचे आयोजन केले होते. तर कर्मयोगी साखर कारखान्याचे संचालक भूषण काळे यांनी दिवंगत प्रकाश काळे यांच्या स्मरणार्थ रविवारी (ता. १५) बापू महाराज दराडे यांच्या कीर्तनाचे आयोजन केले होते. दिवंगत लालासाहेब कदम यांच्या स्मरणार्थ मुंबई पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी सोमवारी (ता. १६) सकाळी चंद्रकांत महाराज सूर्यवंशी यांचे काल्याचे कीर्तन आयोजित केले आहे. यावेळी भाविकांसाठी महाप्रसाद वाटप करून उत्सवाची सांगता होणार आहे.
