शंकरनगर येथे महाशिवरात्र यात्रेस प्रारंभ

अकलूज (ता. माळशिरास) : शंकरनगर-अकलूज येथील महाशिवरात्री यात्रेस प्रारंभप्रसंगी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, मदनसिंह मोहिते-पाटील स्वरूपराणी मोहिते-पाटील व इतर मान्यवर.
अकलूज : शंकरनगर येथे महाशिवरात्र यात्रा महोत्सव समिती चॅरिटेबल ट्रस्टने महाशिवरात्री यात्रा व त्यानिमित्त आयोजित औद्योगिक कृषी प्रदर्शनाचा प्रारंभ उत्साहात करण्यात आला. यावर्षी महाशिवरात्री यात्रा बुधवारी (ता. ११) ते सोमवार (ता. १६) दरम्यान भरविण्यात येत असून यात्रेचे व कृषी औद्योगिक प्रदर्शनाचे उद्घाटन माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती मदनसिंह मोहिते-पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या यात्रेमध्ये कृषी व औद्योगिक स्टॉल, अवजारे, ड्रिप एरिगेशन, ट्रॅक्टर व औजारे तसेच लहान मुलांसाठी खेळणी स्टॉल, विविध पाळणे, रसपानगृह स्टॉल उपलब्ध असून यात्रा कालावधीमध्ये २४ तास पाणी, वीज, पर्यायी रस्ते तसेच आरोग्याच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व त्या सुविधा समितीच्यावतीने उपलब्ध केल्या आहेत. यावेळी उपाध्यक्ष शंकरराव माने-देशमुख, संचालक लक्ष्मण शिंदे, सतीश शेंडगे, नानासाहेब मुंडफणे, रामचंद्र ठवरे, जयदीप एकतपुरे, प्रकाशराव पाटील, संचालिका सुजाता शिंदे यांच्यासह विविध संस्थेचे पदाधिकारी व कारखान्याचे खातेप्रमुख, अधिकारी, कामगार व नागरिक उपस्थित होते.
