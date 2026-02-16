मोहरीतील अमृतेश्वर मंदिरास आकर्षक रोषणाई
नसरापूर, ता. १६ : मोहरी बुद्रुक (ता.भोर) येथील शिवकालीन अमृतेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त पंचक्रोशीतील भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. मंदिरास आकर्षक रोषणाई तसेच मंदिरातील शिवलिंगास फुलांची सजावट करण्यात आली होती.
परिसरातील गुंजनमावळ भागाचे तसेच शिळीमकर शिक्केकरी यांचे आराध्यदैवत असलेल्या शिवकालीन अमृतेश्वर मंदिरात महाशिवरात्र उत्साहाने साजरी करण्यात आली. येथील परंपरागत पुजारी राजगुरू परिवाराने पहाटे ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत महाभिषेकाकरून शिवलिंगाची पूजा केली. त्यानंतर पुरोहित परिवाराकडून अभिषेक होऊन महाआरती करण्यात आली. यावेळी अमृतेश्वर देवस्थानचे विश्वस्त राजगुरू परिवार तसेच हार्दिक पुरोहित व पुरोहित परिवार तसेच मोहरी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
महाआरती नंतर दर्शनासाठी भाविकांची दर्शनबारी सुरू करण्यात आली.
जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड, जिल्हा परिषद सदस्या स्वरूपा थोपटे, चंद्रकांत बाठे, तृप्ती खुटवड, अविनाश शिळीमकर, अमोल शिळीमकर आदींनी अमृतेश्वर दर्शन घेतले.
महाशिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी अमृतेश्वराच्या पालखीची मंदिराभोवती प्रदक्षिणा होऊन महाआरतीनंतर कीर्तनाचे केले होते. यानंतर
महाशिवरात्र उत्सवाची सांगता करण्यात आली.
