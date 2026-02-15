भाविकांच्या गर्दीने फुलले चाकणचे रस्ते
चाकण, ता. १५ : येथील पुरातन चक्रेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्ताने दोन लाखांहून अधिक भाविकांनी लांबवर रांगा लावून दर्शनासाठी गर्दी केली होती. चक्रेश्वर मंदिर परिसरातील रस्ते भाविकांच्या गर्दीने फुलले होते. ‘हर हर महादेव’, ‘जय भोलेनाथ’, ‘चक्रेश्वर महाराज की जय’च्या जयघोषाने चाकण परिसर दुमदुमून गेला होता. पोलिस प्रशासन, चक्रेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, चाकण नगरपरिषद यांच्या वतीने भाविकांसाठी नियोजन करण्यात आले होते. अशी माहिती चक्रेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲड. राम कांडगे यांनी दिली.
चक्रेश्वर मंदिर हे चाकणमधील अत्यंत प्राचीन, पुरातन मंदिर म्हणून ओळखले जाते. जुन्या स्थापत्यशैलीची छाप असलेले हे मंदिर मानले जाते. महाशिवरात्री, श्रावणी सोमवार, इतर धार्मिक उत्सवावेळी येथे भाविकांची गर्दी होत असते. महाशिवरात्री निमित्ताने अखंड हरिनाम सप्ताह झाला. यामध्ये भजन, प्रवचन, कीर्तन आदी कार्यक्रम झाले. यावेळी शंकर-पार्वतीचा विवाह सोहळा आयोजित केला आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चक्रेश्वर मंदिर परिसरातील विविध रस्त्यावर पोलिसांनी बॅरिकेड लावले होते. वाहने पार्किंगची व्यवस्था वेगवेगळ्या ठिकाणी केली होती. मंदिरात पुरातन स्वयंभू शिवलिंगाला पहाटे अभिषेक, महापूजा घालण्यात आली. गाभाऱ्यात तसेच शिवलिंगावर आकर्षक फुलांची सजावट केली होती. चाकण नगरपरिषदेचे नगरसेवक प्रकाश भुजबळ यांच्या वतीनेही भाविकांना खिचडीचे वाटप करण्यात आले.