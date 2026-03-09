महात्मा बसवेश्वरांचे विचार व कार्य हे मानवतेला उन्नतीकडे नेणारे : कुलगुरु डॉ.महानवर
अकलूज : राष्ट्रीय परिषदेच्या शुभारंभप्रसंगी बोलताना कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, सयाजीराजे मोहिते-पाटील, प्राचार्य डॉ. शिवप्रसाद टिळेकर व मान्यवर.
बसवेश्वरांचे कार्य मानवतेला उन्नतीकडे नेणारे
कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर; अकलूजमध्ये महात्मा बसवेश्वर विचार व कार्य यावर राष्ट्रीय परिषद
अकलूज, ता. ९ : महात्मा बसवेश्वरांचे विचार व कार्य हे मानवतेला उन्नतीकडे नेणारे होते. समाजातील स्त्रिया व शूद्र यांना सन्मानाची वागणूक देण्याची आग्रही भूमिका घेतली सुदृढसमाज निर्माण होण्यासाठी विज्ञानवादी दृष्टिकोन ठेवून कार्य केले. त्यांचे वास्तव्य सोलापूर जिल्ह्यातही दीर्घकाळ होते, ही अभिमानास्पद बाब आहे, असल्याचे मत कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांनी व्यक्त केले.
शंकरराव मोहिते महाविद्यालयात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, महात्मा बसवेश्वर अध्यासन व शंकरराव मोहिते महाविद्यालयाच्या इतिहासविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महात्मा बसवेश्वर विचार व कार्य’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी सभापती सयाजीराजे मोहिते-पाटील, महात्मा बसवेश्वर अध्यासनाचे संचालक चंद्रकांत गार्डी, बीजभाषक गजानन धरणे, संचालक वसंत जाधव ,रामचंद्र गायकवाड, उत्कर्ष शेटे व ॲड. रणजितसिंह माने देशमुख, अप्पासो मगर, डॉ. शिवप्रसाद टिळेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कुलगुरू म्हणाले, सुमारे ९०० वर्षांपूर्वी महात्मा बसवेश्वरांनी पुरोगामी विचार बाळगून समता प्रस्थापित करण्यासाठी क्रांतिकारी स्वरूपाचे कार्य केले. त्यांचे कार्य व्यापक स्वरूपात समाजासमोर यावे, यासाठी विद्यापीठामध्ये महात्मा बसवेश्वर अध्यासन स्थापन केले आहे.
बीजभाषक प्राचार्य डॉ.गजानन धरणे यांनी महात्मा बसवेश्वरांच्या कार्याचा विस्तृत आढावा घेतला. यावेळी अध्यक्षस्थानी डॉ. चंद्रकांत चव्हाण होते.
या परिषदेच्या द्वितीय सत्रात सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ कर्नाटक (कलबुर्गी) येथील डॉ. बी.बी.पुजारी यांनी महात्मा बसवेश्वरांच्या कानडी भाषेत असणाऱ्या विविध वचनांवर व साहित्यावर विस्तृत विवेचन केले. महात्मा बसवेश्वरांचे कार्य हे जगभर अभ्यासले जात असून जागतिक शांततेसाठी त्यांचे विचार आजही कालसुसंगत असल्याचे सांगितले. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. प्रभाकर कोळेकर होते. तिसऱ्या सत्रात दोन टप्प्यात विविध भागातून आलेल्या संशोधक प्राध्यापकांनी शोधनिबंध सादर केले. याचे अध्यक्षस्थान डॉ. शिवाजीराव वाघमोडे व डॉ. विष्णू वाघमारे यांनी भूषविले. समारोपाच्या सत्रात ज्येष्ठ अभ्यासक बी. एम. पाटील यांनी बसवेश्वरांच्या कार्यावरील परिषदेचा आढावा घेतला.
या परिषदेत ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक डॉ. चंद्रकांत चव्हाण, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासनाचे संचालक डॉ. प्रभाकर कोळेकर, डॉ. विष्णू वाघमारे. डॉ. शिवाजीराव वाघमोडे. डॉ. राजेंद्र गायकवाड, आदींनी विचार व्यक्त केले.
परिषद यशस्वितेसाठी डॉ. विश्वनाथ आवड, डॉ. एच. के. आवताडे, डॉ. बाळासाहेब मुळीक, सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. प्रा. सूर्यवंशी, डॉ. संजय वाघमारे यांनी सूत्रसंचालन केले.
