'सौ दाऊद, एक राऊत' ग्रुपवरुन अशी उडविली भाजपची खिल्ली

पुणे : कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार असमर्थ असल्याचं सिद्ध झाल्याची टीका करत भारतीय जनता पक्षाने आज महाराष्ट्र बचाव आंदोलन आज (ता. 22 मे) पुकारलं आहे. यात 'माझं अंगण रणांगण' अशी घोषणा देत पक्षातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या घराबाहेरच फलक, काळे झेंडे दाखवत सरकारचा निषेध करावा, असं आवाहन पक्षातर्फे करण्यात आलं आहे. याला प्रत्युत्तर देत महाआघाडीचे समर्थक देखील सोशल मिडीयात भाजपच्या या आंदोलनाची खिल्ली उडविताना दिसत आहेत. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी याला प्रत्युत्तर म्हणून सोशल मीडियावर भाजपला लक्ष्य केले आहे.

दरम्यान, महाविकासआघाडीच्या सरकार स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावणार्या खासदार संजय राऊत यांच्या नावाने सोशल मीडियात 'सौ दाऊद, एक राऊत असा' ग्रुप फेसबुकवरती सक्रीय आहे. या ग्रुपवरून सध्या भाजपच्या आंदोलनावरती निशाणा साधला जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तसेच या ग्रुपवरून अनेक मीम्स व्हायरल झाले आहेत. जे भाजपच्या या आंदोलनाची खिल्ली उडविताना दिसत आहेत. ''मर्द अंगणात नाही रणांगणात युद्ध करतात, अंगणात बायका मंगळागाैर खेळतात'' अशा प्रकारचे भाजपला टारगेट करणारे मीम्स सध्या सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत. या वरून आता भाजपा आणि शिवसेना यांचे सोशल मीडियामध्ये देखील युद्ध सुरु असल्याचे चित्र दिसत आहे.

Opposition party of maharashtra appealed people to donate in PM care and not in CM relief fund and they don't want to work with Govt only doing dirty politics. 'टरबुज्या सुधर रे'#महाराष्ट्रद्रोहीBJP pic.twitter.com/oBfM5n420e

— Dr Umesh Gurle (@DrGurle) May 22, 2020