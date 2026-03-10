महाविर जयंतीच्या तारखेत बदल करावा,विविध जैन संघटनांची मागणी
महावीर जयंतीच्या तारखेत बदल करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ, ता. १० : शासनाने भगवान महावीर जयंतीसाठी जाहीर केलेल्या तारखेत सुधारणा करण्याची मागणी जैन समाजातून होत आहे. याबाबत जैन संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ‘भगवान महावीर जयंती’ऐवजी ‘भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव’ असा उल्लेख करण्याचीही विनंती केली आहे.
दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमिटी (महाराष्ट्र राज्य) व श्री सन्मती सेवा दल यांनी पाठविलेल्या पत्रात जैन धर्माचे २४ वे तीर्थंकर भगवान महावीर यांचा जन्मोत्सव पंचांगानुसार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी या दिवशी साजरा केला जातो, असे नमूद आहे. २०२६ मध्ये ही तिथी ३० मार्च रोजी येत आहे. मात्र शासनाने ३१ मार्च रोजी महावीर जयंती म्हणून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याने जैन समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या धार्मिक भावनांचा आदर करून ३० मार्च रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ही सुट्टी ‘महावीर जयंती’ऐवजी ‘भगवान महावीर जन्मकल्याणक उत्सव’ म्हणून घोषित करावी, अशीही विनंती पत्रातून करण्यात आली आहे. या पत्राच्या प्रती राष्ट्रपती तसेच केंद्राच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्र्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
पत्रावर महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल जैन हापावत, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पारस लोहाडे तसेच भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमिटी (महाराष्ट्र राज्य) चे अध्यक्ष मिहीर गांधी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कोट
-भगवान महावीर यांचा जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल त्रयोदशीला साजरा केला जातो. यंदा शासनाने ३१ मार्च रोजी सुट्टी जाहीर केल्याने जैन समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाने ३१ ऐवजी ३० मार्च रोजी सुट्टी जाहीर करून ‘जयंती’ऐवजी ‘जन्मकल्याणक उत्सव’ असा उल्लेख करावा.
- मिहीर गांधी, अध्यक्ष, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमिटी
